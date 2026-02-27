https://ria.ru/20260227/rossija-2077231696.html
Новак заявил о стремлении снизить дисконт на российскую нефть
Новак заявил о стремлении снизить дисконт на российскую нефть
Россия будет стремиться к снижению дисконта на свою нефть до 10 долларов за баррель, делает работу в этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.02.2026
Новак: Россия будет стремиться к снижению дисконта на нефть до $10 за баррель
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия будет стремиться к снижению дисконта на свою нефть до 10 долларов за баррель, делает работу в этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
По оценкам специалистов, запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, рассказал Новак.
Ранее вице-премьер отмечал, что России в текущих рыночных условиях выгодно увеличивать добычу нефти, это дает дополнительные доходы и развитие отрасли.
В прошлом году доля поставок российской нефти в дружественные страны превысила 90%, причем около 80% пришлось на Азию. В 2021 году эта доля была вдвое ниже и составляла 40%, написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".