Новак заявил о стремлении снизить дисконт на российскую нефть

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия будет стремиться к снижению дисконта на свою нефть до 10 долларов за баррель, делает работу в этом направлении, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении", – сказал он, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".

По оценкам специалистов, запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, рассказал Новак.

Ранее вице-премьер отмечал, что России в текущих рыночных условиях выгодно увеличивать добычу нефти, это дает дополнительные доходы и развитие отрасли.