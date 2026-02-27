Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы России с самыми дешевыми куриными яйцами
14:42 27.02.2026
Названы регионы России с самыми дешевыми куриными яйцами
Названы регионы России с самыми дешевыми куриными яйцами
Дешевле всего яйца в России в январе стоили в Пензенской области - в среднем 66,3 рубля за десяток, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 27.02.2026
экономика
россия
пензенская область
нижегородская область
экономика, россия, пензенская область, нижегородская область
Экономика, Россия, Пензенская область, Нижегородская область
Названы регионы России с самыми дешевыми куриными яйцами

РИА Новости: дешевле всего яйца в России в январе стоили в Пензенской области

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дешевле всего яйца в России в январе стоили в Пензенской области - в среднем 66,3 рубля за десяток, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В тройку также вошли Нижегородская область со средней ценой 70,3 рубля и Псковская область с 72,3 рубля.
Жители Самарской области могли приобрести яйца в среднем по 72,7 рубля за десяток, Башкирии - за 73,2 рубля, Мордовии - 73,3 рубля, а Ульяновской области - 73,5 рубля.
В Татарстане покупка обошлась бы в 74,1 рубля, Курской области - 74,6 рубля. Десятку замкнула Марий Эл, где за десяток яиц пришлось бы отдать 76,8 рубля.
При этом самые дорогие куриные яйца в январе можно было найти на Чукотке - там десяток стоил в среднем 241,6 рубля. В Магаданской области они стоили 191,6 рубля, а на Сахалине - 172 рубля.
В среднем по России они стоили в январе 93,9 рубля.
