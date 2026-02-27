Названы регионы России с самыми дешевыми куриными яйцами

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дешевле всего яйца в России в январе стоили в Пензенской области - в среднем 66,3 рубля за десяток, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В тройку также вошли Нижегородская область со средней ценой 70,3 рубля и Псковская область с 72,3 рубля.
Жители Самарской области могли приобрести яйца в среднем по 72,7 рубля за десяток, Башкирии - за 73,2 рубля, Мордовии - 73,3 рубля, а Ульяновской области - 73,5 рубля.
В Татарстане покупка обошлась бы в 74,1 рубля, Курской области - 74,6 рубля. Десятку замкнула Марий Эл, где за десяток яиц пришлось бы отдать 76,8 рубля.
При этом самые дорогие куриные яйца в январе можно было найти на Чукотке - там десяток стоил в среднем 241,6 рубля. В Магаданской области они стоили 191,6 рубля, а на Сахалине - 172 рубля.
В среднем по России они стоили в январе 93,9 рубля.
