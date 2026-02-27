Рейтинг@Mail.ru
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей - 27.02.2026
27.02.2026
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей
Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 27.02.2026
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
https://ria.ru/20260210/premiya-2073339955.html
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей

РИА Новости: в реестре недобросовестных работодателей находятся 686 компаний

Собеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей", - сказали в пресс-службе.
В Роструде объяснили, что единственным критерием для включения работодателя в этот реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью.
"Информация о недобросовестных работодателях хранится в реестре в течение года с момента последнего нарушения", - говорится в сообщении.
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
