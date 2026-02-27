https://ria.ru/20260227/reestr-2077033952.html
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей - РИА Новости, 27.02.2026
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей
Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:27:00+03:00
2026-02-27T03:27:00+03:00
2026-02-27T03:27:00+03:00
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/78/1501257892_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_8eb568ab14a6f2e5a4bb042a686247cb.jpg
https://ria.ru/20260210/premiya-2073339955.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/78/1501257892_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_017b1610f1ec3f13178f841db8ce4fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей
РИА Новости: в реестре недобросовестных работодателей находятся 686 компаний
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей", - сказали в пресс-службе.
В Роструде
объяснили, что единственным критерием для включения работодателя в этот реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью.
"Информация о недобросовестных работодателях хранится в реестре в течение года с момента последнего нарушения", - говорится в сообщении.