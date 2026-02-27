Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей

Собеседование при приеме на работу . Архивное фото

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей", - сказали в пресс-службе.

Роструде объяснили, что единственным критерием для включения работодателя в этот реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью.