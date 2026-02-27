Рассел Кроу получил звание почетного командира Королевского флота Австралии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Актер Рассел Кроу был удостоен звания почетного командира Королевского военно-морского флота (ВМФ) Австралии, о чем сам сообщил в соцсетях.
Кроу - лауреат премии "Оскар" 2001 года за роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор", также известен по картинам "Ной", "Игры разума", "Отверженные" и другим. Актер родился в Новой Зеландии, но прожил большую часть своей жизни в Австралии, где также снимался в нескольких местных кинопроектах. В 2003 году Кроу сыграл роль капитана английского корабля в фильме "Хозяин морей: На краю земли".
"Сегодня, 27 февраля, на борту корабля HMAS Sydney я получил звание почетного командира Королевского австралийского военно-морского флота", - написал Кроу в своем аккаунте в соцсети X.
Командующий австралийским ВМФ вице-адмирал Марк Хаммонд, награждавший актера, в соцсети Facebook* написал, что Кроу неизменно поддерживает австралийский флот и вносит вклад в осведомленность общественности о нем посредством искусства, а также подчеркнул, что актер "значительно укрепил связь ВМФ с австралийским народом".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.