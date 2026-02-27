https://ria.ru/20260227/pvo-2077131047.html
Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 27.02.2026
Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России с 8.00 до 13.00 в пятницу, сообщило Минобороны... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:21:00+03:00
2026-02-27T13:21:00+03:00
2026-02-27T13:28:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, белгородская область
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область
Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ за 5 часов