Шохин рассказал об ожиданиях бизнеса по вопросам приватизации

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Крупный российский бизнес рассчитывает на скорейшее внесение в Госдуму поправок в Гражданский кодекс РФ о сроках исковой давности при спорах о приватизации, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.

РСПП поддерживает подготовленный Минэкономразвития России законопроект и считает необходимым скорейшее внесение законопроекта в Государственную Думу", - сказал Шохин

По его словам, вопросы защиты собственности при обращении в пользу государства ранее приватизированного имущества на протяжении последних трех лет находятся в центре внимания бизнес-сообщества. "Это одна из самых острых тем, влияющих на инвестиционную привлекательность российской экономики", - добавил глава РСПП.

Он напомнил, что необходимость этих поправок вызвана тем, что в последние годы сложилась правовая коллизия при рассмотрении споров о приватизации из-за различных толкований судебных решений.

По словам Шохина, основная часть сделок приватизации в РФ совершена около 30 лет назад, а с тех пор ситуация сильно изменилась, и на формальные поводы для обоснования претензий к собственникам также обращал внимание президент страны Владимир Путин

Без принятия четких законодательных решений существует опасность тиражирования практики неприменения исковой давности в иных спорах при наличии "публичных интересов", которые при желании можно найти в любом судебном деле - например, при оспаривании сделок с участием госкорпораций или госкомпаний, указал Шохин.

"Если этот вопрос не будет решен, то еще долгое время в российской экономике будут присутствовать "токсичные приватизированные активы", рыночная стоимость которых существенно дисконтируется. В свою очередь это повлияет на возможность получения финансирования под обеспечение этих активов и капитализацию компаний при размещении их акций на фондовом рынке", - пояснил глава РСПП.