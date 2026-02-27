Рейтинг@Mail.ru
17:10 27.02.2026 (обновлено: 08:55 28.02.2026)
Шохин рассказал об ожиданиях бизнеса по вопросам приватизации
экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Экономика, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Шохин рассказал об ожиданиях бизнеса по вопросам приватизации

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Крупный российский бизнес рассчитывает на скорейшее внесение в Госдуму поправок в Гражданский кодекс РФ о сроках исковой давности при спорах о приватизации, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"РСПП поддерживает подготовленный Минэкономразвития России законопроект и считает необходимым скорейшее внесение законопроекта в Государственную Думу", - сказал Шохин.
По его словам, вопросы защиты собственности при обращении в пользу государства ранее приватизированного имущества на протяжении последних трех лет находятся в центре внимания бизнес-сообщества. "Это одна из самых острых тем, влияющих на инвестиционную привлекательность российской экономики", - добавил глава РСПП.
Он напомнил, что необходимость этих поправок вызвана тем, что в последние годы сложилась правовая коллизия при рассмотрении споров о приватизации из-за различных толкований судебных решений.
По словам Шохина, основная часть сделок приватизации в РФ совершена около 30 лет назад, а с тех пор ситуация сильно изменилась, и на формальные поводы для обоснования претензий к собственникам также обращал внимание президент страны Владимир Путин.
Без принятия четких законодательных решений существует опасность тиражирования практики неприменения исковой давности в иных спорах при наличии "публичных интересов", которые при желании можно найти в любом судебном деле - например, при оспаривании сделок с участием госкорпораций или госкомпаний, указал Шохин.
"Если этот вопрос не будет решен, то еще долгое время в российской экономике будут присутствовать "токсичные приватизированные активы", рыночная стоимость которых существенно дисконтируется. В свою очередь это повлияет на возможность получения финансирования под обеспечение этих активов и капитализацию компаний при размещении их акций на фондовом рынке", - пояснил глава РСПП.
Ранее в пятницу Минэкономразвития предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. Совет по кодификации при президенте РФ поддержал эту инициативу.
Экономика Россия Александр Шохин Владимир Путин Российский союз промышленников и предпринимателей Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Госдума РФ
 
 
