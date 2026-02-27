Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом
16:01 27.02.2026
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом
Тверской суд Москвы снял с предпринимателя Дмитрия Портнягина электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться... РИА Новости, 27.02.2026
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы снял с предпринимателя Дмитрия Портнягина электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться интернетом, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
Тверской суд Москвы в ноябре вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.
"Суд по ходатайству следователя разрешил Дмитрию покидать место жительства в ночное время и снял электронный браслет, при этом интернетом он сможет пользоваться только с разрешения следователя", - сказал собеседник агентства.
По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело находится у следственных органов для устранения недостатков.
Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным
14 января, 13:18
 
Заголовок открываемого материала