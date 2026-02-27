https://ria.ru/20260227/portnyagin-2077204758.html
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом - РИА Новости, 27.02.2026
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом
Тверской суд Москвы снял с предпринимателя Дмитрия Портнягина электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:01:00+03:00
2026-02-27T16:01:00+03:00
2026-02-27T16:12:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260114/sud-2067795256.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Бизнесмену Портнягину запретили свободно пользоваться интернетом
Суд запретил бизнесмену Портнягину свободно пользоваться интернетом
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы снял с предпринимателя Дмитрия Портнягина электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться интернетом, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
Тверской суд Москвы
в ноябре вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Портнягин
и его бизнес-партнер Алексей Николаев
получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.
«
"Суд по ходатайству следователя разрешил Дмитрию покидать место жительства в ночное время и снял электронный браслет, при этом интернетом он сможет пользоваться только с разрешения следователя", - сказал собеседник агентства.
По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело находится у следственных органов для устранения недостатков.