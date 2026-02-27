Ученые раскрыли загадку "гравитационной дыры" на Южном полюсе

Офицеры Военно-морских сил Чили приближаются к кораблю, чтобы вывезти ученых на научную станцию Бернардо О'Хиггинс, Антарктида

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Под ледяным покровом Антарктиды встречается множество тайн, будоражащих наше воображение. Среди них одна из самых странных — огромная "гравитационная дыра" глубоко подо льдом.

Ученые нашли ей объяснение, которое никого не обрадует.

Игры гравитации

Хотя гравитация может казаться стабильной и неизменной, куда бы мы ни отправились, на самом деле это не совсем так. Сила притяжения по поверхности планеты распределена неравномерно: где-то она чуть выше, где-то ниже.

Самый выраженный "провал" давно отмечали в районе Антарктиды — эксперты назвали его Антарктическим геоидным минимумом. В новом исследовании специалисты выдвинули предположение, которое объясняет происхождение аномалии.

Похоже на картошку

Когда мы смотрим на фотографии Земли, сделанные космонавтами Международной космической станции, она кажется нам гладким голубым шаром. Однако на самом деле наша планета по форме больше похожа на "бугристую картофелину". Такая неровная поверхность обусловлена неоднородным распределением ее состава под поверхностью.

В регионах, где горячие породы из мантии Земли поднимаются к поверхности, из-за меньшей плотности породы сила тяжести несколько слабее.

Ученым еще с 1940-х годов известно, что эти гравитационные аномалии вызывают образование глубоких впадин на обширных участках океана. Однако выяснить, как и почему эти гравитационные аномалии образуются на глубине в сотни километров, намного сложнее.

Десятки миллионов лет назад

Дыра возникла во времена, когда по Земле бродили динозавры. Около 70 миллионов лет назад под континентом накапливались менее плотные породы, ослаблявшие силу притяжения. На планете царил более теплый климат, на Южном полюсе росли леса.

Сначала гравитационная дыра была небольшой, но в период между 50 и 30 миллионами лет до нашей эры ее сила резко возросла. Это привело к образованию странной впадины в океане, которую мы наблюдаем сегодня.

"Томография" планеты

Чтобы составить карту формирования гравитационной дыры в Антарктике, исследователи сопоставили данные о землетрясениях со всего мира с компьютерной моделью планеты.

© Фото : NASA/Nathan Kurtz Трещина, возникшая в результате раскола Западного ледового щита Антарктиды у его подножья © Фото : NASA/Nathan Kurtz Трещина, возникшая в результате раскола Западного ледового щита Антарктиды у его подножья

"Представьте, что мы делаем компьютерную томографию всей Земли, но у нас нет рентгеновских аппаратов, как в медицинских кабинетах. Зато у нас есть землетрясения, — говорит соавтор исследования доктор Алессандро Форте из Университета Флориды. — Волны от землетрясений служат своего рода "светом", который освещает недра планеты".

Рассмотрев, каким образом землетрясения распространяются в породах разной плотности, доктор Форте с соавтором составили карту внутреннего строения планеты.

Они обнаружили, что гравитационная дыра формировалась постепенно, а затем усилилась в период, известный как эоценовая эпоха, начавшаяся 50 миллионов лет назад. Примерно в то же время начались масштабные изменения в климате Антарктиды.

Исследователи предполагают, что существует связь между образованием гравитационной дыры и формированием ледников на Южном полюсе.

Главный вопрос

Доктор Форте говорит : "Если мы сможем лучше понять, как внутреннее строение Земли влияет на гравитацию и уровень моря, то получим представление о факторах, которые могут иметь значение для роста и стабильности крупных ледниковых щитов".

В дальнейшем специалисты собираются установить причинно-следственную связь между гравитационной дырой и ледяными щитами, создав новые математические модели климата.