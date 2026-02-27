На Украине семерых полицейских будут судить за фальсификацию улик

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семерых полицейских в подконтрольной ВСУ Херсонской области будут судить за фальсификацию улик во время обысков и вымогательство за проведение обысков без фиксации нарушений, сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Прокуратура передала в суд дело организованной группы из семи сотрудников национальной полиции в (подконтрольной Киеву – ред.) Херсонской области … Во время проведения обысков правоохранители подбрасывали наркотики и взрывчатые вещества или боеприпасы, которые затем фиксировались в протоколах как "обнаруженные" доказательства. В отдельных эпизодах… демонстрировали запрещенные предметы еще до начала обыска, угрожали уголовной ответственностью, требовали деньги за обыск без фиксации нарушений и без дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, преступная группа была организована в конце 2024 года руководителем одного из подразделений полиции вместе с его заместителем, к деятельности привлекли оперативных работников. Фигуранты систематически предоставляли недостоверную оперативную информацию о причастности граждан к преступлениям, что позволяло получать судебные разрешения на проведение обысков.

Также, по данным офиса, было задокументировано незаконное использование спецсредств: без разрешения суда в автомобиле гражданина было установлено устройство, которое в течение нескольких месяцев прослушивало и записывало частные разговоры.

Фигурантам предъявлены обвинения по шести уголовным статьям, в том числе о совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом; незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкции предусматривают лишение свободы по отдельным статьям до 10-12 лет.