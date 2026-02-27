Рейтинг@Mail.ru
На Украине семерых полицейских будут судить за фальсификацию улик - РИА Новости, 27.02.2026
17:18 27.02.2026
На Украине семерых полицейских будут судить за фальсификацию улик
На Украине семерых полицейских будут судить за фальсификацию улик
Семерых полицейских в подконтрольной ВСУ Херсонской области будут судить за фальсификацию улик во время обысков и вымогательство за проведение обысков без... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
херсонская область
украина
киев
вооруженные силы украины
в мире, херсонская область , украина, киев, вооруженные силы украины
На Украине семерых полицейских будут судить за фальсификацию улик

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семерых полицейских в подконтрольной ВСУ Херсонской области будут судить за фальсификацию улик во время обысков и вымогательство за проведение обысков без фиксации нарушений, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Прокуратура передала в суд дело организованной группы из семи сотрудников национальной полиции в (подконтрольной Киеву – ред.) Херсонской области… Во время проведения обысков правоохранители подбрасывали наркотики и взрывчатые вещества или боеприпасы, которые затем фиксировались в протоколах как "обнаруженные" доказательства. В отдельных эпизодах… демонстрировали запрещенные предметы еще до начала обыска, угрожали уголовной ответственностью, требовали деньги за обыск без фиксации нарушений и без дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
Вчера, 17:11
По данным следствия, преступная группа была организована в конце 2024 года руководителем одного из подразделений полиции вместе с его заместителем, к деятельности привлекли оперативных работников. Фигуранты систематически предоставляли недостоверную оперативную информацию о причастности граждан к преступлениям, что позволяло получать судебные разрешения на проведение обысков.
Также, по данным офиса, было задокументировано незаконное использование спецсредств: без разрешения суда в автомобиле гражданина было установлено устройство, которое в течение нескольких месяцев прослушивало и записывало частные разговоры.
Фигурантам предъявлены обвинения по шести уголовным статьям, в том числе о совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом; незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Санкции предусматривают лишение свободы по отдельным статьям до 10-12 лет.
Сообщается, что в июле 2025 года деятельность группы была прекращена.
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции
17 февраля, 20:25
 
