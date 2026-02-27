https://ria.ru/20260227/pokazaniya-2077032357.html
Клинтон заявила, что не даст публичные показания по делу Эпштейна
в мире
сша
джеффри эпштейн
билл клинтон
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила после закрытых показаний по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна в конгрессе, что не станет повторно давать их в открытом формате.
"Я больше этого не буду делать. У них (конгрессменов – ред.) был шанс сделать это публично, и я жалею, что они этого не сделали. Я считаю, что они приняли неверное решение, избегая публичного формата", - заявила она журналистам после дачи показаний в конгрессе.
В 2019 году Эпштейну
в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Чету Клинтон
вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.
Экс-президент США Билл Клинтон следом за супругой даст в пятницу, 27 февраля, показания конгрессу США по делу Эпштейна.
Интерес к Клинтонам и их связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее не обнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи и в компании девушек, чьи лица скрыты.