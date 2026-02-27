https://ria.ru/20260227/podmoskove-2077171461.html
Более 200 тематических ярмарок пройдет в марте в Московской области
Более 200 тематических ярмарок пройдет в марте в Московской области - РИА Новости, 27.02.2026
Более 200 тематических ярмарок пройдет в марте в Московской области
В марте в Подмосковье пройдут 204 ярмарки, торговые ряды развернутся в 38 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и...
Свыше 200 тематических ярмарок пройдет в 38 муниципалитетах Подмосковья в марте
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В марте в Подмосковье пройдут 204 ярмарки, торговые ряды развернутся в 38 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Так, подготовка к дачному сезону начнется на ярмарке "Все для дома и дачи" в Старой Купавне Богородского городского округа. Продукты представят на площадке "Сделано в Подмосковье" в Можайске, на улице 1-й Железнодорожной. Морские и речные деликатесы можно будет приобрести на ярмарке "Рыбный день" в Пушкине, поселок городского типа Ашукино. Праздничная программа к 8 Марта пройдет в Химках на проспекте Мельникова. Ярмарка "Сельские угодья" будет работать в поселке Фряново в городском округе Щелково.
Продукцию проверяют специалисты государственной ветеринарной службы Московской области. Узнать актуальные адреса ярмарок и график их работы можно на интерактивной карте портала "Мой АПК".