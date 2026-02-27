Более 200 тематических ярмарок пройдет в марте в Московской области

Так, подготовка к дачному сезону начнется на ярмарке "Все для дома и дачи" в Старой Купавне Богородского городского округа. Продукты представят на площадке "Сделано в Подмосковье" в Можайске, на улице 1-й Железнодорожной. Морские и речные деликатесы можно будет приобрести на ярмарке "Рыбный день" в Пушкине, поселок городского типа Ашукино. Праздничная программа к 8 Марта пройдет в Химках на проспекте Мельникова. Ярмарка "Сельские угодья" будет работать в поселке Фряново в городском округе Щелково.