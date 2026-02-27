https://ria.ru/20260227/podmoskove--2077120370.html
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января - РИА Новости, 27.02.2026
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января
С начала года в Подмосковье оформили более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные препараты, сообщил заместитель председателя правительства Московской... РИА Новости, 27.02.2026
московская область (подмосковье)
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января
Свыше 1,4 млн электронных рецептов оформили в Подмосковье с начала 2026 года
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С начала года в Подмосковье оформили более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные препараты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он подчеркнул, что продлить электронный рецепт можно из дома с помощью телемедицинской консультации.
"С начала года в Подмосковье оформлено более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", — приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина.
О необходимости продления электронного рецепта на лекарство напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Кроме этого, она предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.
Получить лекарство можно в аптеках "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения.