Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С начала года в Подмосковье оформили более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные препараты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он подчеркнул, что продлить электронный рецепт можно из дома с помощью телемедицинской консультации.

О необходимости продления электронного рецепта на лекарство напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Кроме этого, она предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.