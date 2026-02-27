Рейтинг@Mail.ru
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:42 27.02.2026 (обновлено: 12:43 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/podmoskove--2077120370.html
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января - РИА Новости, 27.02.2026
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января
С начала года в Подмосковье оформили более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные препараты, сообщил заместитель председателя правительства Московской... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:42:00+03:00
2026-02-27T12:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4632000c126a773b713b213be046e6c1.jpg
https://ria.ru/20260226/podmoskove-2076832242.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_110:0:1887:1333_1920x0_80_0_0_10f7dca3666b5a8e78afd1ed8fb87f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье
Более 1,4 миллиона электронных рецептов оформили в Подмосковье с января

Свыше 1,4 млн электронных рецептов оформили в Подмосковье с начала 2026 года

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С начала года в Подмосковье оформили более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные препараты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он подчеркнул, что продлить электронный рецепт можно из дома с помощью телемедицинской консультации.
"С начала года в Подмосковье оформлено более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", — приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина.
О необходимости продления электронного рецепта на лекарство напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Кроме этого, она предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.
Получить лекарство можно в аптеках "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения.
Медицинский мобильный комплекс - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили 1,3 тысячи выездов
26 февраля, 11:18
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала