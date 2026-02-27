Рейтинг@Mail.ru
Российская компания стала одним из лидеров рынка ИИ для мирового АПК
14:28 27.02.2026 (обновлено: 16:41 27.02.2026)
Российская компания стала одним из лидеров рынка ИИ для мирового АПК
Российская компания стала одним из лидеров рынка ИИ для мирового АПК
2026
Российская компания стала одним из лидеров рынка ИИ для мирового АПК

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская компания Cognitive Pilot, создающая системы искусственного интеллекта для агропрома, попала в пятерку лучших сразу девяти зарубежных рейтингов, рассказала основательница компании Ольга Ускова.
"Нынешней зимой ведущие зарубежные аналитические агентства опубликовали новые обзоры мирового рынка систем автопилотирования сельхозтехники. Российский разработчик систем искусственного интеллекта и роботизированных платформ для наземного транспорта компания Cognitive Pilot вошла в топ-5 сразу девяти рейтингов систем автопилотирования сельхозтехники", — написала она в Telegram-канале.
Беспилотный трактор Донтех - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Ростовские ученые назвали преимущества беспилотного трактора
17 января, 17:05
По словам Усковой, аналитики Data Insights Market, Market Size and Trends, Market Research Intellect, Verified Market Reports, Markets CAGR, Archive Market Research и Stats and Data опубликовали пять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования и четыре — по мировому рынку автопилотов для тракторов. Cognitive Pilot оказалась единственным отечественным представителем в этих списках.
Ее основательница отметила, что компания попадала в первые пятерки и раньше, но такого успеха достигла впервые.
Как считает Ускова, такую высокую оценку Cognitive Pilot заслужила за революционные проекты по использованию искусственного интеллекта и беспилотных технологий в агросфере, которыми она занимается в последние годы.
Созданная компанией система Cognitive Agro Pilot позволяет управлять сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и при помощи модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети "понимает" типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна. Система может работать и на территориях со слабым спутниковым сигналом.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Продовольственная безопасность России: как инновации развивают АПК
1 ноября 2025, 12:13
 
