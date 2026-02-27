Российская компания стала одним из лидеров рынка ИИ для мирового АПК

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская компания Cognitive Pilot, создающая системы искусственного интеллекта для агропрома, попала в пятерку лучших сразу девяти зарубежных рейтингов, рассказала основательница компании Ольга Ускова.

"Нынешней зимой ведущие зарубежные аналитические агентства опубликовали новые обзоры мирового рынка систем автопилотирования сельхозтехники. Российский разработчик систем искусственного интеллекта и роботизированных платформ для наземного транспорта компания Cognitive Pilot вошла в топ-5 сразу девяти рейтингов систем автопилотирования сельхозтехники", — написала она в Telegram-канале

По словам Усковой, аналитики Data Insights Market, Market Size and Trends, Market Research Intellect, Verified Market Reports, Markets CAGR, Archive Market Research и Stats and Data опубликовали пять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования и четыре — по мировому рынку автопилотов для тракторов. Cognitive Pilot оказалась единственным отечественным представителем в этих списках.

Ее основательница отметила, что компания попадала в первые пятерки и раньше, но такого успеха достигла впервые.

Как считает Ускова, такую высокую оценку Cognitive Pilot заслужила за революционные проекты по использованию искусственного интеллекта и беспилотных технологий в агросфере, которыми она занимается в последние годы.