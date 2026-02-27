https://ria.ru/20260227/pfortskhaym-2077270288.html
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"
Сотрудники таможни в аэропорту Штутгарта предотвратили попытку незаконного вывоза в Турцию крупной партии наличных денег 29 членами немецкого футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T19:23:00+03:00
2026-02-27T19:23:00+03:00
2026-02-27T19:23:00+03:00
футбол
bild
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b327cc7fb8f80e56fc265dcbec91a72.jpg
https://ria.ru/20260227/futbolisty-2077267581.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_411b048a02604c45de0e40670227eec3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bild, бундеслига
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"
Футболисты "Пфорцхайма" пытались незаконно вывезти в Турцию €215 тысяч