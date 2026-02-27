Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
19:23 27.02.2026
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"
Сотрудники таможни в аэропорту Штутгарта предотвратили попытку незаконного вывоза в Турцию крупной партии наличных денег 29 членами немецкого футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Новости
bild, бундеслига
Футбол, Bild, Бундеслига
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"

Футболисты "Пфорцхайма" пытались незаконно вывезти в Турцию €215 тысяч

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники таможни в аэропорту Штутгарта предотвратили попытку незаконного вывоза в Турцию крупной партии наличных денег 29 членами немецкого футбольного клуба "Пфорцхайм", сообщает Bild.
Инцидент произошел в начале февраля. По данным следствия, у каждого спортсмена при себе находились наличные, суммы варьировались от 4 до 9,9 тысячи евро. Суммарно члены клуба перевозили с собой 215 тысяч евро.
В отношении футболистов возбуждено дело по подозрению в отмывании денег. В настоящий момент все фигуранты дела находятся на свободе.
"Пфорцхайм" выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Германии.
