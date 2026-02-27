Рейтинг@Mail.ru
Петросян не вошла в предварительный состав на Финал Гран-при России - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Фигурное катание
 
14:32 27.02.2026 (обновлено: 14:38 27.02.2026)
Петросян не вошла в предварительный состав на Финал Гран-при России
Петросян не вошла в предварительный состав на Финал Гран-при России
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не вошла в предварительный состав участников Финала Гран-при России в Челябинске, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
дина
ксения гущина
алиса двоеглазова
спорт, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026, дина, ксения гущина, алиса двоеглазова
Петросян не вошла в предварительный состав на Финал Гран-при России

Аделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не вошла в предварительный состав участников Финала Гран-при России в Челябинске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Имя Петросян не значится среди 12 участниц соревнований.
В Финале Гран-при среди женщин-одиночниц выступят Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова и Вероника Яметова.
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России. В феврале Петросян выступила на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место.
Финал Гран-при пройдет с 6 по 9 марта.
Фигурное катание Спорт Аделия Петросян Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Зимние Олимпийские игры 2026 Дина Ксения Гущина Алиса Двоеглазова
 
