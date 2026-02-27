Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, 5 ноября 2025 года в межрайонную инспекцию налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Аделии Петросян. В качестве основного вида деятельности ИП значится "деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами", а в качестве дополнительного - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

А 7 ноября в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ.