Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 5 ноября 2025 года в межрайонную инспекцию налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Аделии Петросян. В качестве основного вида деятельности ИП значится "деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами", а в качестве дополнительного - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".
А 7 ноября в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ.
Петросян 18 лет. Она заняла шестое место в соревнованиях женщин на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.