Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/petrosjan-2077138129.html
Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России
Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России
Российская фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств в России, следует из юридических документов, которые есть в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T13:39:00+03:00
2026-02-27T13:39:00+03:00
россия
москва
италия
аделия петросян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313461_0:102:2680:1610_1920x0_80_0_0_61d2430693e3836b19039e7148fd2463.jpg
https://ria.ru/20260226/olimpiada-2077013171.html
россия
москва
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313461_32:0:2420:1791_1920x0_80_0_0_30fccede8c729840daff339d67e9ab32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, москва, италия, аделия петросян
Россия, Москва, Италия, Аделия Петросян
Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России

Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 5 ноября 2025 года в межрайонную инспекцию налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Аделии Петросян. В качестве основного вида деятельности ИП значится "деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами", а в качестве дополнительного - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".
А 7 ноября в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ.
Петросян 18 лет. Она заняла шестое место в соревнованиях женщин на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады
26 февраля, 22:18
 
РоссияМоскваИталияАделия Петросян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала