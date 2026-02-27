Песков прокомментировал якобы инцидент с дроном в Швеции

«

"Я, к сожалению, ничего не знаю об этом происшествии - не видел сообщений и не располагаю информацией о деталях. Но если то, как вы передаете формулировку, верна, в том плане, что поскольку рядом российское судно, то значит дрон российский. Это достаточно абсурдное заявление", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.