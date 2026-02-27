Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал якобы инцидент с дроном в Швеции - РИА Новости, 27.02.2026
13:06 27.02.2026 (обновлено: 13:21 27.02.2026)
Песков прокомментировал якобы инцидент с дроном в Швеции
Песков прокомментировал якобы инцидент с дроном в Швеции
Песков прокомментировал якобы инцидент с дроном в Швеции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы инциденте с дроном в Швеции, но заявление о якобы принадлежности дрона РФ назвал достаточно абсурдным.
Журналисты спросили, как в Кремле относятся к заявлению министра обороны Швеции Пола Йонсона о якобы причастности России к дрону, нейтрализованному в порту Мальмё на юго-западе Швеции, так как российский военный корабль находился в проливе Эресунд в шведских территориальных водах.
«
"Я, к сожалению, ничего не знаю об этом происшествии - не видел сообщений и не располагаю информацией о деталях. Но если то, как вы передаете формулировку, верна, в том плане, что поскольку рядом российское судно, то значит дрон российский. Это достаточно абсурдное заявление", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб ВС сообщал, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой".
