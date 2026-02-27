https://ria.ru/20260227/permskiy-kray-2077121673.html
В Пермском крае рассказали о пропавших туристах
В Пермском крае рассказали о пропавших туристах - РИА Новости, 27.02.2026
В Пермском крае рассказали о пропавших туристах
Все пятеро пропавших в Пермском крае туристов - мужчины, спасатели еще не нашли их следов, сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа. РИА Новости, 27.02.2026
В Пермском крае рассказали о пропавших туристах
РИА Новости: спасатели еще не нашли следов пропавших в Пермском крае 5 туристов