В Пермском крае рассказали о пропавших туристах

УФА, 27 фев - РИА Новости. Все пятеро пропавших в Пермском крае туристов - мужчины, спасатели еще не нашли их следов, сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа.

"Известно, что все пропавшие туристы - это мужчины, детей и женщин нет в группе. На место выехали спасатели, на данный час пока их следы не обнаружены", - сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа Пермского края.