В Пермском крае рассказали о пропавших туристах - РИА Новости, 27.02.2026
12:47 27.02.2026
В Пермском крае рассказали о пропавших туристах
Все пятеро пропавших в Пермском крае туристов - мужчины, спасатели еще не нашли их следов, сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
Новости
ru-RU
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
УФА, 27 фев - РИА Новости. Все пятеро пропавших в Пермском крае туристов - мужчины, спасатели еще не нашли их следов, сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа.
По информации МЧС, в районе Плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски.
"Известно, что все пропавшие туристы - это мужчины, детей и женщин нет в группе. На место выехали спасатели, на данный час пока их следы не обнаружены", - сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа Пермского края.
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили дело
Вчера, 12:07
 
