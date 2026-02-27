Рейтинг@Mail.ru
Когда пересаживать комнатные цветы в марте 2026: благоприятные дни
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/peresadka-cvetov-v-marte-2077308639.html
Пересадка комнатных цветов в марте 2026: когда и как обновлять домашний сад
Когда пересаживать комнатные цветы в марте 2026: благоприятные дни
Пересадка комнатных цветов в марте 2026: когда и как обновлять домашний сад
Март — идеальное время для обновления растений. Узнайте благоприятные дни для пересадки в марте 2026 года, как выбрать грунт и правильно ухаживать за цветами весной.
2026-02-27T22:50:00+03:00
2026-02-27T22:50:00+03:00
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811680510_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f2dba7de42646d58b9fc7b324d688a9c.jpg
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811680510_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_56db91754208226bd5ce71e7b6e0f7df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна
Луна

Пересадка комнатных цветов в марте 2026: когда и как обновлять домашний сад

© Фото : Freepik / rawpixel.com / Chanikarn ThongsuДевушка ухаживает за комнатными цветами
Девушка ухаживает за комнатными цветами - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Freepik / rawpixel.com / Chanikarn Thongsu
Девушка ухаживает за комнатными цветами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Март — ключевой месяц для комнатных растений. Увеличивается световой день, активизируется сокодвижение, начинается активная вегетация. Именно поэтому вопрос, когда пересаживать комнатные цветы в марте, волнует многих цветоводов. Ответы на вопросы — в материале РИА Новости.

Лунный календарь цветовода на март 2026

Лунный календарь традиционно используется как ориентир при уходе за комнатными растениями. В марте 2026 года он помогает выбрать оптимальный день для пересадки, перевалки и замены грунта.

Благоприятные и неблагоприятные дни

  • Благоприятные дни (растущая Луна): 19–30 марта. Это лучшее время, чтобы пересаживать большинство декоративно-лиственных и быстрорастущих комнатных растений.
  • Нейтральные дни (убывающая Луна): 4–16 марта. Подходят для работы с клубневыми и луковичными культурами, а также для аккуратной перевалки.
  • Неблагоприятные дни: 3 марта (полнолуние), 17–18 марта (новолуние и прилегающие дни). В эти даты лучше ограничиться поливом и визуальным осмотром цветов.
© РИА Новости / Юлий АхромеевОкна жилого деревянного дома
Окна жилого деревянного дома - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Окна жилого деревянного дома. Архивное фото

Календарь цветовода на март 2026

Фаза Луны

Даты

Рекомендации

Растущая Луна

1–2, 20–24, 26–31 марта

Благоприятные дни для пересадки большинства декоративно-лиственных и быстрорастущих комнатных растений.

Убывающая Луна

4–16 марта

Нейтральные дни. Подходят для перевалки и работы с клубневыми и луковичными культурами.

Полнолуние

3 марта

Неблагоприятный день. Рекомендуется ограничиться поливом и визуальным осмотром растений.

Новолуние

19 марта

Запрещённый день для пересадки и замены грунта. Можно только щадящая перевалка без повреждения корней.

Первая четверть

25 марта

Можно пересаживать растения с осторожностью, преимущественно декоративно-лиственные и быстрорастущие.

Вторая четверть

11 марта

День нейтральный для пересадки; лучше ограничиться перевалкой или уходом за растениями.

Что важно подготовить перед началом работы

Правильная подготовка — половина успеха весенней пересадки.
Грунт. Использовать землю с огорода не рекомендуется: она слишком плотная, может содержать вредителей и возбудителей болезней. Лучше выбирать готовый субстрат под конкретный тип комнатных растений или смешивать его самостоятельно.
Дезинфекция. Старые горшки, секаторы и ножи необходимо промыть и обработать кипятком или антисептиком.
Дренаж. На дно горшка укладывают слой керамзита или перлита толщиной 1–3 см, чтобы избежать застоя воды и загнивания корней.
Оксана Лукияненко, владелец интернет-магазина "Корзина Цветов" отмечает: "Понять, что растению пора пересаживаться, можно по нескольким признакам: корни выходят из дренажных отверстий, грунт быстро пересыхает или, наоборот, плохо впитывает воду, рост замедляется, листья мельчают. В марте такие сигналы — прямое показание к пересадке".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВыращивание цветов
Выращивание цветов для городских клумб - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Выращивание цветов. Архивное фото

Пересадка или перевалка: что выбрать в марте

Весной применяют два основных способа обновления растений.
  • Пересадка — полная замена грунта.
  • Перевалка — щадящий метод с сохранением земляного кома.
Процесс выглядит следующим образом: растение аккуратно вынимают из старого горшка, устанавливают в новый горшок на вырост, досыпают свежий субстрат и слегка уплотняют почву, не повреждая корни

Уход за комнатными цветами после пересадки в марте

После "новоселья" цветку нужен адаптационный период.
Свет. Не стоит сразу ставить растение на южное окно. Молодые листья чувствительны к весеннему солнцу и могут получить ожоги.
Полив. Первый полив должен быть умеренным. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной.
Удобрения. Подкармливать растения нельзя 2–3 недели. В новом субстрате уже достаточно питания, а корням нужно время на заживление.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка поливает цветы
Девушка поливает цветы на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка поливает цветы. Архивное фото

Какие цветы нельзя пересаживать в марте

Не рекомендуется пересаживать растения, находящиеся в активной фазе цветения. К ним относятся азалии, цикламены и некоторые орхидеи. Вмешательство в этот период может привести к сбросу бутонов и ослаблению растения.
Если пересадка всё же необходима, лучше ограничиться аккуратной перевалкой без разрушения корневого кома.
Оксана Лукияненко отмечает: "В марте хорошо переносят пересадку фикусы, монстеры, филодендроны, сингониумы, спатифиллумы, драцены, пальмы и хлорофитумы. У этих растений корни быстро адаптируются к новому объёму, а повреждения заживают без длительного стресса".
© Depositphotos.com / liudmilachernetska@gmail.comФикус Бенджамина
Фикус Бенджамина - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Depositphotos.com / liudmilachernetska@gmail.com
Фикус Бенджамина. Архивное фото
 
Луна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала