Пересадка комнатных цветов в марте 2026: когда и как обновлять домашний сад

МОСКВА — РИА Новости. Март — ключевой месяц для комнатных растений. Увеличивается световой день, активизируется сокодвижение, начинается активная вегетация. Именно поэтому вопрос, когда пересаживать комнатные цветы в марте, волнует многих цветоводов. Ответы на вопросы — в материале РИА Новости.

Лунный календарь цветовода на март 2026

Лунный календарь традиционно используется как ориентир при уходе за комнатными растениями. В марте 2026 года он помогает выбрать оптимальный день для пересадки, перевалки и замены грунта.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни (растущая Луна): 19–30 марта. Это лучшее время, чтобы пересаживать большинство декоративно-лиственных и быстрорастущих комнатных растений.

Нейтральные дни (убывающая Луна): 4–16 марта. Подходят для работы с клубневыми и луковичными культурами, а также для аккуратной перевалки.

Неблагоприятные дни: 3 марта (полнолуние), 17–18 марта (новолуние и прилегающие дни). В эти даты лучше ограничиться поливом и визуальным осмотром цветов.

Календарь цветовода на март 2026

Фаза Луны Даты Рекомендации Растущая Луна 1–2, 20–24, 26–31 марта Благоприятные дни для пересадки большинства декоративно-лиственных и быстрорастущих комнатных растений. Убывающая Луна 4–16 марта Нейтральные дни. Подходят для перевалки и работы с клубневыми и луковичными культурами. Полнолуние 3 марта Неблагоприятный день. Рекомендуется ограничиться поливом и визуальным осмотром растений. Новолуние 19 марта Запрещённый день для пересадки и замены грунта. Можно только щадящая перевалка без повреждения корней. Первая четверть 25 марта Можно пересаживать растения с осторожностью, преимущественно декоративно-лиственные и быстрорастущие. Вторая четверть 11 марта День нейтральный для пересадки; лучше ограничиться перевалкой или уходом за растениями.

Что важно подготовить перед началом работы

Правильная подготовка — половина успеха весенней пересадки.

Грунт. Использовать землю с огорода не рекомендуется: она слишком плотная, может содержать вредителей и возбудителей болезней. Лучше выбирать готовый субстрат под конкретный тип комнатных растений или смешивать его самостоятельно.

Дезинфекция. Старые горшки, секаторы и ножи необходимо промыть и обработать кипятком или антисептиком.

Дренаж. На дно горшка укладывают слой керамзита или перлита толщиной 1–3 см, чтобы избежать застоя воды и загнивания корней.

Оксана Лукияненко, владелец интернет-магазина "Корзина Цветов" отмечает: "Понять, что растению пора пересаживаться, можно по нескольким признакам: корни выходят из дренажных отверстий, грунт быстро пересыхает или, наоборот, плохо впитывает воду, рост замедляется, листья мельчают. В марте такие сигналы — прямое показание к пересадке".

Пересадка или перевалка: что выбрать в марте

Весной применяют два основных способа обновления растений.

Пересадка — полная замена грунта.

Перевалка — щадящий метод с сохранением земляного кома.

Процесс выглядит следующим образом: растение аккуратно вынимают из старого горшка, устанавливают в новый горшок на вырост, досыпают свежий субстрат и слегка уплотняют почву, не повреждая корни

Уход за комнатными цветами после пересадки в марте

После "новоселья" цветку нужен адаптационный период.

Свет. Не стоит сразу ставить растение на южное окно. Молодые листья чувствительны к весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Полив. Первый полив должен быть умеренным. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной.

Удобрения. Подкармливать растения нельзя 2–3 недели. В новом субстрате уже достаточно питания, а корням нужно время на заживление.

Какие цветы нельзя пересаживать в марте

Не рекомендуется пересаживать растения, находящиеся в активной фазе цветения. К ним относятся азалии, цикламены и некоторые орхидеи. Вмешательство в этот период может привести к сбросу бутонов и ослаблению растения.

Если пересадка всё же необходима, лучше ограничиться аккуратной перевалкой без разрушения корневого кома.

Оксана Лукияненко отмечает: "В марте хорошо переносят пересадку фикусы, монстеры, филодендроны, сингониумы, спатифиллумы, драцены, пальмы и хлорофитумы. У этих растений корни быстро адаптируются к новому объёму, а повреждения заживают без длительного стресса".