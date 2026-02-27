Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
06:03 27.02.2026
Грюнбаум не может комментировать участие в переговорах с Дмитриевым
Грюнбаум не может комментировать участие в переговорах с Дмитриевым
сша, женева (город), россия, джош грюнбаум, кирилл дмитриев, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
США, Женева (город), Россия, Джош Грюнбаум, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Грюнбаум не может комментировать участие в переговорах с Дмитриевым

Грюнбаум заявил, что не может комментировать участие в переговорах с Дмитриевым

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум заявил РИА Новости, что пока не может комментировать свое участие в переговорах со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Женеве.
"Пока не в положении делиться!" - ответил Грюнбаум.
Ранее сообщалось, что Дмитриев провел в четверг в Женеве переговоры с американской стороной.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее также заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым.
СШАЖенева (город)РоссияДжош ГрюнбаумКирилл ДмитриевСтив УиткоффПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
