Грюнбаум не может комментировать участие в переговорах с Дмитриевым
Комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум заявил РИА Новости, что пока не может комментировать свое участие в переговорах РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:03:00+03:00
сша
женева (город)
россия
джош грюнбаум
кирилл дмитриев
стив уиткофф
переговоры по украине в женеве — 2026
сша, женева (город), россия, джош грюнбаум, кирилл дмитриев, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
