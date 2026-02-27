https://ria.ru/20260227/pensii-2077031032.html
В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям
В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Многодетным родителям необходимо увеличить пенсионное обеспечение, это может стать одним из драйверов демографической политики России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Стратегическим инструментом улучшения демографических показателей может стать усиление зависимости пенсионного обеспечения родителей от числа рожденных детей", - сказал Рыбальченко
.
Он добавил, что в международной практике существуют примеры, когда мамам увеличивается пенсия на 10% при рождении трех детей, а на каждого последующего ребенка пенсионные выплаты могут увеличиваться на 5%.
"Сегодня, на мой взгляд, увязывание этих инструментов пенсионного обеспечения с рождением детей может стать одним из драйверов демографической политики", - отметил Рыбальченко.
Он напомнил, что в России
действует снижение возраста выхода на пенсию при рождении трех и более детей. Так, многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а воспитавшие четверых - на 4 года ранее.