27.02.2026
В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям
02:21 27.02.2026
В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям
Многодетным родителям необходимо увеличить пенсионное обеспечение, это может стать одним из драйверов демографической политики России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
общество, россия, сергей рыбальченко
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко
В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Многодетным родителям необходимо увеличить пенсионное обеспечение, это может стать одним из драйверов демографической политики России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Стратегическим инструментом улучшения демографических показателей может стать усиление зависимости пенсионного обеспечения родителей от числа рожденных детей", - сказал Рыбальченко.
Он добавил, что в международной практике существуют примеры, когда мамам увеличивается пенсия на 10% при рождении трех детей, а на каждого последующего ребенка пенсионные выплаты могут увеличиваться на 5%.
"Сегодня, на мой взгляд, увязывание этих инструментов пенсионного обеспечения с рождением детей может стать одним из драйверов демографической политики", - отметил Рыбальченко.
Он напомнил, что в России действует снижение возраста выхода на пенсию при рождении трех и более детей. Так, многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а воспитавшие четверых - на 4 года ранее.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала