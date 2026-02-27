В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Многодетным родителям необходимо увеличить пенсионное обеспечение, это может стать одним из драйверов демографической политики России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Стратегическим инструментом улучшения демографических показателей может стать усиление зависимости пенсионного обеспечения родителей от числа рожденных детей", - сказал Рыбальченко

Он добавил, что в международной практике существуют примеры, когда мамам увеличивается пенсия на 10% при рождении трех детей, а на каждого последующего ребенка пенсионные выплаты могут увеличиваться на 5%.

"Сегодня, на мой взгляд, увязывание этих инструментов пенсионного обеспечения с рождением детей может стать одним из драйверов демографической политики", - отметил Рыбальченко.