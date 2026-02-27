МИД Пакистана заявил, что страна воспользовалась правом на самооборону

"Действия Пакистана были предприняты в рамках осуществления его права на самооборону и для обеспечения безопасности своих граждан, а также граждан всего региона и за его пределами. Любые дальнейшие провокации со стороны режима талибов или попытки любой террористической группы подорвать безопасность и благополучие народа Пакистана будут встречены взвешенным, решительным и адекватным ответом", - сообщили в ведомстве.