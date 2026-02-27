Рейтинг@Mail.ru
МИД Пакистана заявил, что страна воспользовалась правом на самооборону - РИА Новости, 27.02.2026
16:49 27.02.2026
МИД Пакистана заявил, что страна воспользовалась правом на самооборону
МИД Пакистана заявил, что страна воспользовалась правом на самооборону
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
МИД Пакистана заявил, что страна воспользовалась правом на самооборону

МИД Пакистана предупредил, что страна ответит на любые провокации

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Пакистан при отражении военных провокаций со стороны Афганистана воспользовался правом на самооборону, любые новые подобные шаги встретят ответ, заявил МИД Пакистана.
Там отметили, что в ночь на 26 февраля силы обороны Пакистана "в ответ на неоднократные террористические атаки "Фитна аль-Хаваридж" и "Фитна аль-Хиндустан" против Пакистана, совершаемые с территории Афганистана, а также на последние неоправданные и провокационные действия режима талибов" провели целенаправленные операции, нанеся тяжелые потери террористическим группировкам и нанеся удары по их базам материально-технического обеспечения в Афганистане.
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан заявил об уничтожении 247 афганских военных
Вчера, 14:56
"Действия Пакистана были предприняты в рамках осуществления его права на самооборону и для обеспечения безопасности своих граждан, а также граждан всего региона и за его пределами. Любые дальнейшие провокации со стороны режима талибов или попытки любой террористической группы подорвать безопасность и благополучие народа Пакистана будут встречены взвешенным, решительным и адекватным ответом", - сообщили в ведомстве.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России
Вчера, 14:28
 
