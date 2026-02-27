Пакистан заявил об уничтожении 247 афганских военных

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Армия Пакистана уничтожила 274 военных Афганистана в ходе столкновений в ночь на пятницу, заявил генеральный директор службы общественных связей пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.

"В ходе операции "Газаб лиль-Хак" ("Праведная ярость") убито 274 боевика режима талибов. Более 400 человек получили ранения", - заявил он в ходе пресс-конференции.