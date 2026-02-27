https://ria.ru/20260227/pakistan-2077179300.html
Пакистан заявил об уничтожении 247 афганских военных
Пакистан заявил об уничтожении 247 афганских военных - РИА Новости, 27.02.2026
Пакистан заявил об уничтожении 247 афганских военных
Армия Пакистана уничтожила 274 военных Афганистана в ходе столкновений в ночь на пятницу, заявил генеральный директор службы общественных связей пакистанской... РИА Новости, 27.02.2026
