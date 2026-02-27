https://ria.ru/20260227/pakistan-2077171735.html
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол - РИА Новости, 27.02.2026
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол
Власти Пакистана не заинтересованы в эскалации конфликта с Афганистаном, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:36:00+03:00
2026-02-27T14:36:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
пакистан
исламабад
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
https://ria.ru/20260227/posol-2077164106.html
пакистан
исламабад
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, исламабад, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Исламабад, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол
Пакистанский посол Тирмизи: страна не хочет эскалации ситуации с Афганистаном