14:36 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол
Власти Пакистана не заинтересованы в эскалации конфликта с Афганистаном, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости, 27.02.2026
в мире, пакистан, исламабад, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Исламабад, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Исламабад не хочет эскалации ситуации с Кабулом, заявил посол

Пакистанский посол Тирмизи: страна не хочет эскалации ситуации с Афганистаном

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Пакистана не заинтересованы в эскалации конфликта с Афганистаном, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
"Они атаковали нас вчера. Пакистан не хочет эскалации, но когда они атакуют - мы просто вынуждены отвечать. Народ Пакистана не хочет никакой эскалации", - сказал посол.
"Но я надеюсь, что ситуация будет скоро разрешена", - добавил он.
В миреПакистанИсламабадКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
