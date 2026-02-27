https://ria.ru/20260227/pakistan-2077131834.html
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном - РИА Новости, 27.02.2026
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном
Россия есть в числе стран, которые могли бы помочь урегулировать эскалацию конфликта между Афганистаном и Пакистаном путем дипломатии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном
Хусейн: Россия могла бы помочь урегулировать конфликт Пакистана с Афганистаном