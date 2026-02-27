В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном

ДЖАКАРТА, 27 фев - РИА Новости. Россия есть в числе стран, которые могли бы помочь урегулировать эскалацию конфликта между Афганистаном и Пакистаном путем дипломатии, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн.