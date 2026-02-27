Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пристально следят за ситуацией на границе Пакистана и Афганистана
13:01 27.02.2026 (обновлено: 15:25 27.02.2026)
В Кремле пристально следят за ситуацией на границе Пакистана и Афганистана
В Кремле пристально следят за ситуацией на границе Пакистана и Афганистана - РИА Новости, 27.02.2026
В Кремле пристально следят за ситуацией на границе Пакистана и Афганистана
Россия пристально следит за развитием ситуации на границе Пакистана с Афганистаном, однако делать какие-либо выводы рано, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.02.2026
пакистан, афганистан, россия, в мире, дмитрий песков, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
Пакистан, Афганистан, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
В Кремле пристально следят за ситуацией на границе Пакистана и Афганистана

Песков: делать выводы о ситуации на границе Пакистана и Афганистана рано

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия пристально следит за развитием ситуации на границе Пакистана с Афганистаном, однако делать какие-либо выводы рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы следим вместе за всеми, за тем, как там на границе развивается ситуация. Поэтому сейчас пока рано говорить о каких-то выводах", - сказал Песков журналистам, комментируя конфликт между Пакистаном и Афганистаном.
По его словам, Россия рассчитывает, что боестолкновения будут в самое ближайшее время прекращены, но при этом пристально следит за этой ситуацией.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, и сообщил о больших потерях афганской стороны.
В пятницу минобороны Афганистана сообщило, что около 11 часов дня (09.30 мск) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли удары по военному лагерю в Файзабаде, расположенному недалеко от Исламабада, по армейскому лагерю в Ноушере, по военной базе в Джамруде и по Абботтабаду.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан заявил об ударах по ядерному центру Пакистана
ПакистанАфганистанРоссияВ миреДмитрий ПесковВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Заголовок открываемого материала