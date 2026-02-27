В Кремле пристально следят за ситуацией на границе Пакистана и Афганистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия пристально следит за развитием ситуации на границе Пакистана с Афганистаном, однако делать какие-либо выводы рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы следим вместе за всеми, за тем, как там на границе развивается ситуация. Поэтому сейчас пока рано говорить о каких-то выводах", - сказал Песков журналистам, комментируя конфликт между Пакистаном и Афганистаном.
По его словам, Россия рассчитывает, что боестолкновения будут в самое ближайшее время прекращены, но при этом пристально следит за этой ситуацией.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, и сообщил о больших потерях афганской стороны.
В пятницу минобороны Афганистана сообщило, что около 11 часов дня (09.30 мск) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли удары по военному лагерю в Файзабаде, расположенному недалеко от Исламабада, по армейскому лагерю в Ноушере, по военной базе в Джамруде и по Абботтабаду.