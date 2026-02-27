Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана планирует посетить Россию, заявил посол в Москве
12:32 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Премьер Пакистана планирует посетить Россию, заявил посол в Москве
Премьер Пакистана планирует посетить Россию, заявил посол в Москве
Премьер Пакистана планирует посетить Россию, заявил посол в Москве

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в Ашхабаде. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф посетит Россию 3-5 марта, ситуация на границе с Афганистаном не повлияла на планы визита, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
"Визит состоится с 3 по 5 марта", - сказал посол.
"Нет. У меня был разговор сегодня с министерством иностранных дел. Никаких изменений в настоящий момент нет", - сказал посол, отвечая на вопрос, может ли обострившийся конфликт с Афганистаном повлиять на планы визита в Россию.
