https://ria.ru/20260227/pakistan-2077113002.html
Премьер Пакистана Шехбаз Шариф посетит Россию 3-5 марта, ситуация на границе с Афганистаном не повлияла на планы визита, заявил РИА Новости посол Пакистана в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:32:00+03:00
2026-02-27T12:32:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
россия
пакистан
афганистан
шехбаз шариф
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061666935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ebe8d1c8f1ba6609bf6050254ba648.jpg
россия
пакистан
афганистан
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061666935_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_2f276676ac54bebfb796413c8a1860dd.jpg
Премьер Пакистана планирует посетить Россию, заявил посол в Москве
Посол в РФ: премьер Пакистана Шариф планирует посетить Россию 3-5 марта