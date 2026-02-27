Премьер Пакистана планирует посетить Россию, заявил посол в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф посетит Россию 3-5 марта, ситуация на границе с Афганистаном не повлияла на планы визита, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.