https://ria.ru/20260227/pakistan-2077104708.html
Премьер Пакистана планирует посетить Россию
Премьер Пакистана планирует посетить Россию - РИА Новости, 27.02.2026
Премьер Пакистана планирует посетить Россию
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф прибудет в Россию с визитом с 3 по 5 марта 2026 года, заявил глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:04:00+03:00
2026-02-27T12:04:00+03:00
2026-02-27T12:17:00+03:00
пакистан
россия
в мире
москва
шехбаз шариф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061666935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ebe8d1c8f1ba6609bf6050254ba648.jpg
https://ria.ru/20260227/mid-2077092313.html
пакистан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061666935_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_2f276676ac54bebfb796413c8a1860dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, в мире, москва, шехбаз шариф
Пакистан, Россия, В мире, Москва, Шехбаз Шариф
Премьер Пакистана планирует посетить Россию
В Пакистане подтвердили намерение премьера Шарифа посетить Россию