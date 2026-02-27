https://ria.ru/20260227/pakistan-2077025248.html
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
Пакистанские силы уничтожили более 30 афганских танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
Geo TV: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР