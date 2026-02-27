Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР - РИА Новости, 27.02.2026
00:47 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077025248.html
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
Пакистанские силы уничтожили более 30 афганских танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:47:00+03:00
2026-02-27T00:47:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
нангархар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076989471_0:151:626:503_1920x0_80_0_0_a7a8da04b2ca7ccdd452dcaf457b041f.jpg
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077023651.html
пакистан
афганистан
нангархар
в мире, пакистан, афганистан, нангархар
В мире, Пакистан, Афганистан, Нангархар
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР

Geo TV: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР

© Кадр видео из соцсетейВоенная техника талибов едет к пакистанской границе
Военная техника талибов едет к пакистанской границе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Военная техника талибов едет к пакистанской границе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пакистанские силы уничтожили более 30 афганских танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Были уничтожены более 30 танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров", - сообщает телеканал.
Как отмечается, также были полностью уничтожены 12 афганских погранпостов, и ВС Пакистана взяли под контроль еще пять.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан даст ответ Афганистану, заявил губернатор Хайбер-Пахтунхва
00:19
 
В миреПакистанАфганистанНангархар
 
 
