https://ria.ru/20260227/otrjad-2077130905.html
Отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье
Отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье - РИА Новости, 27.02.2026
Отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье
Поисковый отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пяти туристов, пропавших на снегоходах в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:21:00+03:00
2026-02-27T13:21:00+03:00
2026-02-27T13:21:00+03:00
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115573_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_37f25284b54756a4a65eb5e23a014b6f.jpg
https://ria.ru/20260227/permskiy-kray-2077121673.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115573_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5a1c528956d20e69394b4af8a3aa413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье
"Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье туристов