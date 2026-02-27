Рейтинг@Mail.ru
13:21 27.02.2026
Отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
УФА, 27 фев – РИА Новости. Поисковый отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пяти туристов, пропавших на снегоходах в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь поискового отряда Татьяна Пустобаева.
Собеседница рассказала, что заявка на поиск туристов поступила на горячую линию отряда "Лиза Алерт" 27 февраля в 13.08.
"В настоящий момент специалисты отряда уже приступили к сбору и обработке первичной информации. Мы находимся на постоянной связи и координируем наши действия с дежурными службами региона: это и система-112, и подразделения МЧС, и полиция. В данный момент решается вопрос о масштабе предстоящих поисков и необходимости сбора добровольцев", - сообщила Пустобаева.
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Пермском крае рассказали о пропавших туристах
