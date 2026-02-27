Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, почему Венгрия усилила охрану энергообъектов - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/orban-2077109612.html
Орбан рассказал, почему Венгрия усилила охрану энергообъектов
Орбан рассказал, почему Венгрия усилила охрану энергообъектов - РИА Новости, 27.02.2026
Орбан рассказал, почему Венгрия усилила охрану энергообъектов
Венгрия не случайно усилила вооруженную охрану ключевых объектов энергоинфраструктуры, поскольку Киев способен на всё, украинцы взорвали газопровод "Северный... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:24:00+03:00
2026-02-27T12:24:00+03:00
в мире
россия
венгрия
киев
виктор орбан
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076783386.html
россия
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_e29e14c2f837ffc09e2c242afafc2b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, киев, виктор орбан, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Северный поток, Северный поток — 2
Орбан рассказал, почему Венгрия усилила охрану энергообъектов

Орбан: Венгрия усилила охрану энергообъектов из-за непредсказуемости Киева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия не случайно усилила вооруженную охрану ключевых объектов энергоинфраструктуры, поскольку Киев способен на всё, украинцы взорвали газопровод "Северный поток", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы живем в этой части мира и знаем, что украинцы способны на что угодно. Не случайно мне пришлось распорядиться о развертывании военных у ключевых объектов, чтобы они охраняли их вместе с полицией и экстренными службами. Украинцы способны на что угодно, не будем забывать, что украинцы взорвали газопровод "Северный поток", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан в среду заявил, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины. По его словам, венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии
26 февраля, 03:37
 
В миреРоссияВенгрияКиевВиктор ОрбанСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала