Орбан рассказал, почему Венгрия усилила охрану энергообъектов

БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия не случайно усилила вооруженную охрану ключевых объектов энергоинфраструктуры, поскольку Киев способен на всё, украинцы взорвали газопровод "Северный поток", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы живем в этой части мира и знаем, что украинцы способны на что угодно. Не случайно мне пришлось распорядиться о развертывании военных у ключевых объектов, чтобы они охраняли их вместе с полицией и экстренными службами. Украинцы способны на что угодно, не будем забывать, что украинцы взорвали газопровод "Северный поток", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.