В нескольких регионах ПФО и Урала была объявлена ракетная опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. В Свердловской области и еще нескольких регионах впервые с начала СВО объявляли ракетную опасность.

Ее отменили спустя чуть более часа. Ранее в пятницу этот режим вводили в Пермском крае, Удмуртии, Татарстане и Чувашии.

Губернатор Денис Паслер призвал сохранять спокойствие и бдительность и по возможности не выходить на улицу.

"А если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности", — отметил глава региона.

Он напомнил, что нельзя подбирать обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео беспилотники и работу систем ПВО.

В антитеррористической комиссии региона предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета.