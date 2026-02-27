https://ria.ru/20260227/opasnost-2077185033.html
В нескольких регионах ПФО и Урала была объявлена ракетная опасность
В Свердловской области и еще нескольких регионах впервые с начала СВО объявляли ракетную опасность. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
свердловская область
россия
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. В Свердловской области и еще нескольких регионах впервые с начала СВО объявляли ракетную опасность.
Ее отменили спустя чуть более часа. Ранее в пятницу этот режим вводили в Пермском крае, Удмуртии, Татарстане и Чувашии.
Губернатор Денис Паслер
призвал сохранять спокойствие и бдительность и по возможности не выходить на улицу.
"А если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности", — отметил глава региона.
Он напомнил, что нельзя подбирать обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео беспилотники и работу систем ПВО.
В антитеррористической комиссии региона предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.