Посол рассказал, как бразильцы отпраздновали первое золото на зимних ОИ - 27.02.2026
17:40 27.02.2026
Посол рассказал, как бразильцы отпраздновали первое золото на зимних ОИ
в мире, бразилия, италия, рим, зимние олимпийские игры 2026
В мире, Бразилия, Италия, Рим, Зимние Олимпийские игры 2026
© REUTERS / Denis BalibouseГорнолыжник Лукас Пинейро Браатен из Бразилии празднует победу в гигантском слаломе среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Италии
Горнолыжник Лукас Пинейро Браатен из Бразилии празднует победу в гигантском слаломе среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Италии
© REUTERS / Denis Balibouse
Горнолыжник Лукас Пинейро Браатен из Бразилии празднует победу в гигантском слаломе среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Италии. Архивное фото
РИМ, 27 фев - РИА Новости. Жители Бразилии отпраздновали первую золотую медаль страны на зимней Олимпиаде в ходе традиционного карнавала, заявил РИА Новости посол Бразилии в Италии Ренату Моска де Соуза.
Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал первую для Бразилии золотую медаль в гигантском слаломе на завершившейся Зимней Олимпиаде в Италии.
"Мы все были очень рады, потому что в Бразилии было ощущение, что он мог победить. Но наверняка не знаешь никогда. Нам показали кадры, как на жаре праздновали люди, находившиеся в центре карнавала в Бразилии", - сказал он на фортепианном концерте в посольстве Бразилии в Риме.
По словам Моска де Соуза, победа горнолыжника может вызвать интерес бразильской молодежи к зимним видам спорта.
"Это наглядно демонстрирует, как мы можем по-настоящему вдохновлять молодежь на поступки, не являющиеся частью наших традиций. Важно, чтобы правительство приложило усилия для того, чтобы стимулировать молодых в этой области", - сказал дипломат.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Польские призеры Олимпиады могут остаться без премий, пишут СМИ
26 февраля, 01:05
 
В миреБразилияИталияРимЗимние Олимпийские игры 2026
 
