Посол рассказал, как бразильцы отпраздновали первое золото на зимних ОИ
Посол рассказал, как бразильцы отпраздновали первое золото на зимних ОИ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Посол рассказал, как бразильцы отпраздновали первое золото на зимних ОИ
Жители Бразилии отпраздновали первую золотую медаль страны на зимней Олимпиаде в ходе традиционного карнавала, заявил РИА Новости посол Бразилии в Италии Ренату
бразилия
италия
рим
РИМ, 27 фев - РИА Новости. Жители Бразилии отпраздновали первую золотую медаль страны на зимней Олимпиаде в ходе традиционного карнавала, заявил РИА Новости посол Бразилии в Италии Ренату Моска де Соуза.
Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал первую для Бразилии
золотую медаль в гигантском слаломе на завершившейся Зимней Олимпиаде в Италии
.
"Мы все были очень рады, потому что в Бразилии было ощущение, что он мог победить. Но наверняка не знаешь никогда. Нам показали кадры, как на жаре праздновали люди, находившиеся в центре карнавала в Бразилии", - сказал он на фортепианном концерте в посольстве Бразилии в Риме
.
По словам Моска де Соуза, победа горнолыжника может вызвать интерес бразильской молодежи к зимним видам спорта.
"Это наглядно демонстрирует, как мы можем по-настоящему вдохновлять молодежь на поступки, не являющиеся частью наших традиций. Важно, чтобы правительство приложило усилия для того, чтобы стимулировать молодых в этой области", - сказал дипломат.