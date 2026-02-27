https://ria.ru/20260227/obvinenie-2077079506.html
Зампреду правления "Газпром нефти" предъявили обвинение в получении взятки
Зампреду правления "Газпром нефти" предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 27.02.2026
Зампреду правления "Газпром нефти" предъявили обвинение в получении взятки
Зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:52:00+03:00
2026-02-27T10:52:00+03:00
2026-02-27T10:52:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260226/minoborony-2076856169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ирина волк, газпром
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Газпром
Зампреду правления "Газпром нефти" предъявили обвинение в получении взятки
Зампреда правления "Газпром нефти" задержали по подозрению в получении взятки