Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Инвестиционные проекты на 46 миллиардов рублей будут реализованы в Новгородской области в этом году, среди них - завод комбикормов для рыб и производство гибкой упаковки, сообщил глава области Александр Дронов.

Он уточнил, что в пятницу в области работает министр экономического развития РФ Максим Решетников. На встрече с ним губернатор рассказал, что Новгородская область поднялась на 44 позиции в Национальном рейтинге инвестклимата, заняв девятое место.

"Продолжаем привлекать инвестиции. В этом году должны завершиться 18 проектов на сумму более 46 миллиардов рублей. Это почти 2 тысячи новых рабочих мест. Среди крупных — завод комбикормов для рыб и производство гибкой упаковки", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

По словам Дронова, растут реальные доходы людей, налоговые поступления в бюджет. Хорошую динамику показывает малый и средний бизнес, где число занятых превысило 109 тысяч человек — максимум за пять лет. Кроме того, зарегистрировано более 70 тысяч субъектов МСП, в их числе почти 48 тысяч самозанятых.

По нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в ноябре был введен технопарк "Трансвит", получивший на развитие из федерального бюджета 200 миллионов рублей. Помимо производственных корпусов в нем располагаются инжиниринговый центр и конгресс-зал. Сейчас там пять резидентов и более 70 рабочих мест.

Как отметил Решетников на встрече, Новгородская область грамотно использует свои конкурентные преимущества – выгодное географическое положение, развитую инфраструктуру и промышленный потенциал, делает ставку на высокие технологии, подготовку кадров и работу с инвесторами.

"В результате формируются новые точки роста – развивается особая экономическая зона, создаётся инфраструктура для малого и среднего бизнеса, поддержана вторая очередь промышленного парка. Такие решения ускоряют структурные изменения экономики", – приводит пресс-служба областного правительства слова Решетникова.