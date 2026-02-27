Рейтинг@Mail.ru
Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области - РИА Новости, 27.02.2026
15:31 27.02.2026
Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области
Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области - РИА Новости, 27.02.2026
Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области
Инвестиционные проекты на 46 миллиардов рублей будут реализованы в Новгородской области в этом году, среди них - завод комбикормов для рыб и производство гибкой РИА Новости, 27.02.2026
новгородская область, россия, александра дронова, максим решетников
Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Максим Решетников
Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области

В Новгородской области реализуют инвестпроекты на 46 млрд руб в 2026 году

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиМинистр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Александр Дронов обсудили социально-экономическое развитие региона
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Александр Дронов обсудили социально-экономическое развитие региона - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Александр Дронов обсудили социально-экономическое развитие региона
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Инвестиционные проекты на 46 миллиардов рублей будут реализованы в Новгородской области в этом году, среди них - завод комбикормов для рыб и производство гибкой упаковки, сообщил глава области Александр Дронов.
Он уточнил, что в пятницу в области работает министр экономического развития РФ Максим Решетников. На встрече с ним губернатор рассказал, что Новгородская область поднялась на 44 позиции в Национальном рейтинге инвестклимата, заняв девятое место.
"Продолжаем привлекать инвестиции. В этом году должны завершиться 18 проектов на сумму более 46 миллиардов рублей. Это почти 2 тысячи новых рабочих мест. Среди крупных — завод комбикормов для рыб и производство гибкой упаковки", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
По словам Дронова, растут реальные доходы людей, налоговые поступления в бюджет. Хорошую динамику показывает малый и средний бизнес, где число занятых превысило 109 тысяч человек — максимум за пять лет. Кроме того, зарегистрировано более 70 тысяч субъектов МСП, в их числе почти 48 тысяч самозанятых.
По нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в ноябре был введен технопарк "Трансвит", получивший на развитие из федерального бюджета 200 миллионов рублей. Помимо производственных корпусов в нем располагаются инжиниринговый центр и конгресс-зал. Сейчас там пять резидентов и более 70 рабочих мест.
Как отметил Решетников на встрече, Новгородская область грамотно использует свои конкурентные преимущества – выгодное географическое положение, развитую инфраструктуру и промышленный потенциал, делает ставку на высокие технологии, подготовку кадров и работу с инвесторами.
"В результате формируются новые точки роста – развивается особая экономическая зона, создаётся инфраструктура для малого и среднего бизнеса, поддержана вторая очередь промышленного парка. Такие решения ускоряют структурные изменения экономики", – приводит пресс-служба областного правительства слова Решетникова.
Дронов поблагодарил Решетникова за внимание к области.
 
Новгородская область Россия Александра Дронова Максим Решетников
 
 
