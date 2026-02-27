Тревожные прогнозы на 2026 год от "Нового Нострадамуса" из Великобритании

Маска на демонстрации против политики НАТО на площади у городской ратуши в Мюнхене

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. "Новый Нострадамус" сделал ряд пугающих прогнозов на 2026 год. Считается, что ранее он предсказал пандемию, смерть королевы Елизаветы II, покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года и некоторые другие события.

Какие же потрясения, по мнению медиума, нас ожидают в этом году?

Более тридцати лет предсказаний

Крейг Гамильтон-Паркер, британский писатель и экстрасенс, делает прогнозы о будущем уже более 30 лет. Он использует древнеиндийскую нади-астрологию и проводит параллели между уже свершившимися событиями и потрясениями, что ждут человечество.

В марте 2025 года в видео он рассказал об одном тревожном видении, которое, по мнению последователей, доказывает: Паркер действительно видит будущее.

"Это был какой-то корабль, попавший в беду. Это может быть нефтяной танкер, а может, и пассажирское судно, но я чувствую, что произойдет какое-то загрязнение окружающей среды", — сообщил Крейг.

Семь дней спустя, 11 марта, судно MV Solong столкнулось с нефтяным танкером в Северном море, что привело к крупному пожару.

© AP Photo / Dan Kitwood Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море © AP Photo / Dan Kitwood Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море

Трамп — это надолго?

Много внимания Крейг уделяет президенту США Дональду Трампу, не исключая того, что, возможно, его ждет третий срок, так как нынешние конституционные механизмы выборов в Соединенных Штатах окажутся нерабочими.

"Что касается Трампа, многие сейчас скажут, что третий срок невозможен, так гласит американская конституция, но где гарантии? Очень многие вещи в нашем мире изменились", — рассуждает медиум.

Паркер предполагает, что в 2026 году Трамп может получить чрезвычайные полномочия, которые позволят американскому президенту остаться у власти, если глобальную ситуацию сочтут слишком опасной для проведения открытых выборов.

"Произойдет нечто, что моментально изменит существующие правила политической игры, и этот период станет временем больших конфликтов", — заявил он.

Союз России и Китая

Паркер давно предсказывает возможный военный союз между Россией и Китаем, который две державы заключат, чтобы вместе противостоять США. О таком сценарии развития событий он говорил еще в 2015-м, за год до избрания Трампа президентом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине © РИА Новости / Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

"В то время такое казалось невозможным, потому что Китай и Россия никогда не считали друг друга близкими друзьями, — отмечает Паркер. — Однако я смог увидеть, что Москва и Пекин объединяются в альянс против Вашингтона. Может ли это быть связано с недавними событиями в Иране?”

Медиум уверен, что 2026 год станет решающим, а людям станет известно много новых политических подробностей.

Распад НАТО и война

Паркер заявил, что ряд военных союзов окажется в прошлом, НАТО окончательно ослабеет, уступив место новой миротворческой организации уже к 2030 году.

"Ни одна страна не хочет брать на себя бремя контроля над остальным миром, — пишет медиум. — ООН всегда была беззубой и вмешивалась слишком поздно. Я думаю, что появится новая организация, возможно, в результате глобальной перестройки НАТО; есть все шансы, что мирные инициативы Трампа поспособствуют этому".

Следует отметить, что Китай занимает особое место абсолютно во всех международных прогнозах Паркера. По мнению провидца, эта страна будет играть все более заметную роль в будущем.

Не позднее марта

Ранее Паркер уже предсказывал нападение на ядерные объекты Тегерана, что сбылось довольно точно. Теперь же медиум говорит о рисках второй атаки на страну и эскалации конфликта. Причем случится все буквально на днях, не позднее марта 2026 года.

"Мы увидим целенаправленные атаки: не только на руководство, но и на оставшиеся ядерные объекты, потому что их нельзя оставлять в целости", — утверждает медиум.

Также Паркер предсказывает, что Запад организует быструю и крайне эффективную военную кампанию против Йемена с применением высокоточных ударов.

© AP Photo Израильский удар по Сане © AP Photo Израильский удар по Сане