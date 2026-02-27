Рейтинг@Mail.ru
"Такой соперник нам подходит": Непомнящему понравился выбор Мали для России
13:37 27.02.2026
"Такой соперник нам подходит": Непомнящему понравился выбор Мали для России
Сборная Мали является хорошим соперником для российской команды, там играют футболисты хорошего уровня, сказал РИА Новости тренер Валерий Непомнящий.
"Такой соперник нам подходит": Непомнящему понравился выбор Мали для России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная Мали является хорошим соперником для российской команды, там играют футболисты хорошего уровня, сказал РИА Новости тренер Валерий Непомнящий.
Сборная России в марте проведет товарищеские матчи с командами Мали и Никарагуа. Игра с командой Никарагуа состоится 27 марта в Краснодаре, а матч с малийцами пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.
«
"Понятно, что выбирать особенно не из кого и нет смысла печалиться по поводу соперников. К Мали я отношусь с большим уважением, чем к Никарагуа, потому что знаю, что это команда среднего уровня в африканском регионе, но с игроками хорошего уровня. Такой соперник нам подходит. Про Никарагуа ничего не могу сказать, не знаю ничего про эту команду", - сказал Непомнящий.
На Кубке африканских наций 2025 года малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства. Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная Никарагуа занимает 131-е место.
