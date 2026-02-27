Рейтинг@Mail.ru
Объявленный в розыск наемник из Аргентины собрался на похороны подельника
27.02.2026
Объявленный в розыск наемник из Аргентины собрался на похороны подельника
Объявленный в розыск наемник из Аргентины собрался на похороны подельника
Объявленный Россией в международный розыск наемник ВСУ из Аргентины Вальдо Томас Кун собрался на похороны подельника, тоже участвовавшего в конфликте на стороне РИА Новости, 27.02.2026
2026
Объявленный в розыск наемник из Аргентины собрался на похороны подельника

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Объявленный Россией в международный розыск наемник ВСУ из Аргентины Вальдо Томас Кун собрался на похороны подельника, тоже участвовавшего в конфликте на стороне Украины, выяснило РИА Новости.
В соцсетях Куна опубликовано приглашение на похороны аргентинского наемника Эммануэля Вильтре с позывным "Кока", которые состоятся в начале марта на киевском Лесном кладбище.
В комментариях под приглашением организатор похорон сообщила, что Вильтре был ликвидирован в 2025 году. Один из пользователей, также прокомментировавший публикацию, утверждает, что транспортное средство, в котором передвигался наемник, тогда было уничтожено российским дроном.
В конце февраля Генпрокуратура РФ сообщила, что аргентинец Вальдо Томас Кун, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
