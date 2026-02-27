Объявленный в розыск наемник из Аргентины собрался на похороны подельника

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Объявленный Россией в международный розыск наемник ВСУ из Аргентины Вальдо Томас Кун собрался на похороны подельника, тоже участвовавшего в конфликте на стороне Украины, выяснило РИА Новости.

В соцсетях Куна опубликовано приглашение на похороны аргентинского наемника Эммануэля Вильтре с позывным "Кока", которые состоятся в начале марта на киевском Лесном кладбище.

В комментариях под приглашением организатор похорон сообщила, что Вильтре был ликвидирован в 2025 году. Один из пользователей, также прокомментировавший публикацию, утверждает, что транспортное средство, в котором передвигался наемник, тогда было уничтожено российским дроном.