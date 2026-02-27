https://ria.ru/20260227/naemnik-2077037400.html
Объявленный в розыск наемник из Аргентины собрался на похороны подельника
Объявленный Россией в международный розыск наемник ВСУ из Аргентины Вальдо Томас Кун собрался на похороны подельника, тоже участвовавшего в конфликте на стороне
РИА Новости: объявленный в розыск наемник Кун собрался на похороны подельника
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Объявленный Россией в международный розыск наемник ВСУ из Аргентины Вальдо Томас Кун собрался на похороны подельника, тоже участвовавшего в конфликте на стороне Украины, выяснило РИА Новости.
В соцсетях Куна опубликовано приглашение на похороны аргентинского наемника Эммануэля Вильтре с позывным "Кока", которые состоятся в начале марта на киевском Лесном кладбище.
В комментариях под приглашением организатор похорон сообщила, что Вильтре был ликвидирован в 2025 году. Один из пользователей, также прокомментировавший публикацию, утверждает, что транспортное средство, в котором передвигался наемник, тогда было уничтожено российским дроном.
В конце февраля Генпрокуратура РФ
сообщила, что аргентинец Вальдо Томас Кун, воевавший на стороне Киева
, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине
как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.