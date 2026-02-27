https://ria.ru/20260227/mostovoy-2077293726.html
"По-футбольному чистый гол": Мостовой высказался о скандале в игре "Зенита"
"По-футбольному чистый гол": Мостовой высказался о скандале в игре "Зенита"
"По-футбольному чистый гол": Мостовой высказался о скандале в игре "Зенита"
Отмененный гол в ворота петербургского "Зенита" был забит калининградской "Балтикой" в соответствии с футбольной логикой, считает бывший полузащитник сборных...
футбол
спорт
александр мостовой
зенит
российская премьер-лига (рпл)
спорт, александр мостовой, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"По-футбольному чистый гол": Мостовой высказался о скандале в игре "Зенита"
Мостовой назвал отмененный гол "Балтики" в ворота "Зенита" по-футбольному чистым
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Отмененный гол в ворота петербургского "Зенита" был забит калининградской "Балтикой" в соответствии с футбольной логикой, считает бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой.
В пятницу "Зенит" обыграл "Балтику" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. На 75-й минуте был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля.
"Есть такое выражение – "по-футбольному". Так вот, по-футбольному это чистый гол, – сказал Мостовой РИА Новости. – Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками "Зенита", делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда еще можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, – как вне игры определили. По шнурку или по шипу?"
"Я думаю, не наиграл "Зенит" на победу, - отметил Мостовой. - Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу "Зенита" с разницей в один мяч – дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но…"
"Зенит" набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, калининградцы с 35 очками идут пятыми.