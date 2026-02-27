"Без помпезности": Мостовой высказался о сопернике сборной России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой сказал РИА Новости, что в товарищеском матче сборной России с командой Никарагуа главное - обойтись без помпезности в очередных рекордах.