"Без помпезности": Мостовой высказался о сопернике сборной России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой сказал РИА Новости, что в товарищеском матче сборной России с командой Никарагуа главное - обойтись без помпезности в очередных рекордах.
Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре. Встреча начнется в 19:30 мск.
"Игры нужно проводить, это и происходит. Выбор небольшой, кто согласился - с тем играем. Да, команда из второй сотни, но важно нарабатывать практику. Главное не с кем мы будем играть, а чтобы не было помпезно, как это было у нас до этого. Рекорды какие-то, когда обыгрываешь команды второй сотни. Мы без этого не можем. Спокойно сыграли, спокойно выиграли. Ясно, что мы обыграем эту команду, тут сложно проиграть. Спокойно сыграли и поехали по домам", - сказал Мостовой.
Сборная России 15 ноября 2024 года в Краснодаре разгромила команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Прежним рекордом был разгром команды Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020 со счетом 9:0.