Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил выпуск металлорежущего инструмента - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moskva-2077143007.html
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил выпуск металлорежущего инструмента
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил выпуск металлорежущего инструмента - РИА Новости, 27.02.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил выпуск металлорежущего инструмента
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Микробор" в прошлом году выпустило свыше 333 тысяч единиц инновационного... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:03:00+03:00
2026-02-27T14:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077138515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f72cb552e0213e665e1c3b7a2612dca.jpg
https://ria.ru/20260226/liksutov-2076749734.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077138515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_865dafb0a6376274d60addcae70baf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил выпуск металлорежущего инструмента

Ликсутов: "Микробор" из ОЭЗ Москвы увеличил выпуск продукции на 7,2% в 2025 году

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Микробор" в прошлом году выпустило свыше 333 тысяч единиц инновационного металлорежущего продукта, что на 7,2% больше, чем в 2024 году, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что эта компания активно производит востребованный металлорежущий инструмент для российского рынка.

"С 2019 года компания получила статус резидента ОЭЗ Москвы и стремится заместить крупных зарубежных производителей. По итогам 2025 года “Микробор” выпустил свыше 333 тысяч высокотехнологичных изделий — это на 7,2% больше, чем годом ранее. За время деятельности в особой экономической зоне компания вложила в свое развитие порядка 478 миллионов рублей, что позволило ей открыть 79 рабочих мест", — цитирует Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На площадке "Печатники" столичной экономической зоны предприятие производит более 9 тысяч товаров для металлообработки, регулярно улучшая и обновляя рабочий процесс. Рынок заинтересован больше всего в твердосплавных пластинах с износостойкими покрытиями для токарной и фрезерной обработки деталей. Их серийный выпуск начали в "Технополисе Москва" в 2024 году. Собственный научно-технический центр создал способ подготовки режущей кромки и нанесения специального покрытия.

Предприятия со статусом резидента пользуются расширенными налоговыми преференциями. Например, в течение 10 лет они могут не платить налог на имущество, землю и транспорт, а их налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Также резидентам не нужно платить таможенные пошлины и НДС при ввозе продукции в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства направляются на создание инновационных товаров, а также на увеличение объемов производства.

Ранее Ликсутов отмечал, что предприятие "Технорэд", занимающееся разработкой промышленных роботов, произвело 250 высокотехнологичных устройств в ОЭЗ "Технополис Москва" в прошлом году.
Компании в ОЭЗ Москвы наращивают объемы проминфраструктуры - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Ликсутов: компании в ОЭЗ Москвы наращивают объемы проминфраструктуры
26 февраля, 12:06
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала