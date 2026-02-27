Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил выпуск металлорежущего инструмента

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Микробор" в прошлом году выпустило свыше 333 тысяч единиц инновационного металлорежущего продукта, что на 7,2% больше, чем в 2024 году, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



Он добавил, что эта компания активно производит востребованный металлорежущий инструмент для российского рынка.



"С 2019 года компания получила статус резидента ОЭЗ Москвы и стремится заместить крупных зарубежных производителей. По итогам 2025 года “Микробор” выпустил свыше 333 тысяч высокотехнологичных изделий — это на 7,2% больше, чем годом ранее. За время деятельности в особой экономической зоне компания вложила в свое развитие порядка 478 миллионов рублей, что позволило ей открыть 79 рабочих мест", — цитирует Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



На площадке "Печатники" столичной экономической зоны предприятие производит более 9 тысяч товаров для металлообработки, регулярно улучшая и обновляя рабочий процесс. Рынок заинтересован больше всего в твердосплавных пластинах с износостойкими покрытиями для токарной и фрезерной обработки деталей. Их серийный выпуск начали в "Технополисе Москва" в 2024 году. Собственный научно-технический центр создал способ подготовки режущей кромки и нанесения специального покрытия.



Предприятия со статусом резидента пользуются расширенными налоговыми преференциями. Например, в течение 10 лет они могут не платить налог на имущество, землю и транспорт, а их налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Также резидентам не нужно платить таможенные пошлины и НДС при ввозе продукции в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства направляются на создание инновационных товаров, а также на увеличение объемов производства.



Ранее Ликсутов отмечал, что предприятие "Технорэд", занимающееся разработкой промышленных роботов, произвело 250 высокотехнологичных устройств в ОЭЗ "Технополис Москва" в прошлом году.