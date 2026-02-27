Рейтинг@Mail.ru
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 27.02.2026 (обновлено: 14:12 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/moskalkova-2077108562.html
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей - РИА Новости, 27.02.2026
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей
Условие украинской стороны обменять 10 жителей Курской области на задержанных за противоправные действия против России украинцев недопустимое, заявила в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:21:00+03:00
2026-02-27T14:12:00+03:00
курская область
россия
киев
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260217/vozvraschenie-2074942751.html
курская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, киев, татьяна москалькова
Курская область, Россия, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей

Москалькова: условие Киева по обмену 10 жителей Курской области недопустимо

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Условие украинской стороны обменять 10 жителей Курской области на задержанных за противоправные действия против России украинцев недопустимое, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что Киев по-прежнему продолжает удерживать на своей территории 10 жителей Курской области и выдвигать условия их возвращения.
"Нам направлялись неоднократно списки тех людей, которые находятся у нас в закрытых учреждениях в связи с тем, что они совершили, по мнению наших компетентных органов, противоправные действия против нашей страны, и в отношении них ведутся предусмотренные законодательством мероприятия. Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие", - сказала Москалькова.
Москалькова подчеркнула, что удерживаемые в Сумах жители Курской области не совершали каких-либо действий, которые могли бы нанести вред Украине и ее войскам, это граждане, которые просто оказались зоне временной оккупации, когда на территорию России проникли неонацисты.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года
17 февраля, 13:28
 
Курская областьРоссияКиевТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала