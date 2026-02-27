Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Условие украинской стороны обменять 10 жителей Курской области на задержанных за противоправные действия против России украинцев недопустимое, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.