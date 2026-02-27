В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники концентрируются на Москве и Санкт-Петербурге, а также промышленных центрах, южных и дальневосточных регионах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Сегодняшняя статистика киберпреступности показывает, что телефонные мошенники в первую очередь концентрируются на крупнейших агломерациях страны. Наибольшее количество подозрительных звонков традиционно фиксируется в Москве Санкт-Петербурге — это объясняется высокой плотностью населения, уровнем доходов и активным использованием цифровых сервисов. Для злоумышленников это максимально широкая "воронка" потенциальных жертв, где даже небольшой процент успешных атак приносит значительный финансовый результат", - сказал Немкин

Новосибирск, Казань и Краснодар. Депутат отметил, что в числе регионов повышенного риска также регулярно оказываются крупные промышленные и деловые центры - Екатеринбург

"Здесь высокая концентрация малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самозанятых, которые активно пользуются банковскими продуктами, маркетплейсами и сервисами удалённой работы. Это расширяет набор сценариев социальной инженерии — от "службы безопасности банка" до псевдопроверок со стороны правоохранительных органов или операторов связи", - добавил он.

Владивосток. По словам парламентария, отдельная тенденция последних месяцев - рост количества звонков в быстрорастущие южные и дальневосточные регионы, включая Ростов-на-Дону

"Причина - активная миграция населения, развитие логистики и внешнеэкономической деятельности. Мошенники используют поводы, связанные с доставками, таможенными платежами, инвестициями и криптовалютными схемами, адаптируя легенды под региональную специфику", - подчеркнул Немкин.

Он уточнил, что география звонков определяется не столько местом проживания жертвы, сколько утечками персональных данных и работой автоматизированных систем обзвона.

"Современные мошеннические колл-центры используют подмену номеров, массовые рассылки и элементы искусственного интеллекта для сегментации аудитории. Поэтому жители практически любого региона могут попасть в зону риска - особенно если их номер ранее фигурировал в базах утечек или публичных объявлениях", - добавил депутат.

По его словам, с точки зрения профилактики ключевым фактором остаётся цифровая грамотность.