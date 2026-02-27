Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 27.02.2026
03:47 27.02.2026
В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники
В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 27.02.2026
В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники
Телефонные мошенники концентрируются на Москве и Санкт-Петербурге, а также промышленных центрах, южных и дальневосточных регионах, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 27.02.2026
общество
москва
санкт-петербург
россия
госдума рф
единая россия
антон немкин (депутат)
москва
санкт-петербург
россия
общество, москва, санкт-петербург, россия, госдума рф, единая россия, антон немкин (депутат)
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Антон Немкин (депутат)
В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники

РИА Новости: мошенники чаще всего звонят жителям Москвы и Петербурга

Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники концентрируются на Москве и Санкт-Петербурге, а также промышленных центрах, южных и дальневосточных регионах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Сегодняшняя статистика киберпреступности показывает, что телефонные мошенники в первую очередь концентрируются на крупнейших агломерациях страны. Наибольшее количество подозрительных звонков традиционно фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге — это объясняется высокой плотностью населения, уровнем доходов и активным использованием цифровых сервисов. Для злоумышленников это максимально широкая "воронка" потенциальных жертв, где даже небольшой процент успешных атак приносит значительный финансовый результат", - сказал Немкин.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы
Вчера, 03:44
Депутат отметил, что в числе регионов повышенного риска также регулярно оказываются крупные промышленные и деловые центры - Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Краснодар.
"Здесь высокая концентрация малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самозанятых, которые активно пользуются банковскими продуктами, маркетплейсами и сервисами удалённой работы. Это расширяет набор сценариев социальной инженерии — от "службы безопасности банка" до псевдопроверок со стороны правоохранительных органов или операторов связи", - добавил он.
По словам парламентария, отдельная тенденция последних месяцев - рост количества звонков в быстрорастущие южные и дальневосточные регионы, включая Ростов-на-Дону и Владивосток.
"Причина - активная миграция населения, развитие логистики и внешнеэкономической деятельности. Мошенники используют поводы, связанные с доставками, таможенными платежами, инвестициями и криптовалютными схемами, адаптируя легенды под региональную специфику", - подчеркнул Немкин.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник
Вчера, 02:32
Он уточнил, что география звонков определяется не столько местом проживания жертвы, сколько утечками персональных данных и работой автоматизированных систем обзвона.
"Современные мошеннические колл-центры используют подмену номеров, массовые рассылки и элементы искусственного интеллекта для сегментации аудитории. Поэтому жители практически любого региона могут попасть в зону риска - особенно если их номер ранее фигурировал в базах утечек или публичных объявлениях", - добавил депутат.
По его словам, с точки зрения профилактики ключевым фактором остаётся цифровая грамотность.
"Независимо от города проживания, гражданам важно использовать самозапрет на кредиты, подключать уведомления о финансовых операциях, ограничивать приём звонков с иностранных номеров и не сообщать коды из SMS третьим лицам. Борьба с мошенничеством сегодня требует не только системных мер со стороны государства и банков, но и личной внимательности каждого пользователя", - заключил парламентарий.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мошенники звонят россиянам в мессенджерах, представляясь соседями
26 февраля, 02:34
 
