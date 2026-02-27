Рейтинг@Mail.ru
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы - РИА Новости, 27.02.2026
03:44 27.02.2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы - РИА Новости, 27.02.2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики РИА Новости, 27.02.2026
2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы

РИА Новости: смартфоны россиян все чаще взламывают через фишинговые файлы

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "МТС Защитник".
"Злоумышленники все чаще присылают фишинговые файлы для получения доступа к личной информации и устройствам россиян", - говорится в сообщении.
Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник
Вчера, 02:32
По словам экспертов, мошенники применяют новый метод в различных сложных схемах с двумя и более звонками, чаще всего связанных якобы с тестированием новых сервисов, работой ЖКХ и обращениями в государственные структуры.
Так, злоумышленники начинают общаться с жертвой по телефону, выстраивая доверительные отношения. Затем мошенники присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Как только пользователь открывает такой файл, на устройство загружается вредоносное ПО, через которое злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке, уведомлениям от банков и кодам подтверждения.
Чтобы обезопасить себя от таких мошеннических методов, никогда нельзя скачивать файлы от незнакомцев, добавили аналитики.
"Официальные представители компаний или государственных структур никогда не присылают какие-либо приложения или документы во время телефонного разговора", - подчеркнули они.
Помимо этого, базовым техническим методом защиты является установка антивируса - он распознает вредоносный файл еще до открытия. Наконец, чтобы обезопасить себя от вредоносного программного обеспечения, важно скачивать приложения и любые другие файлы только из официальных магазинов или с сайтов компаний.
Мошенники звонят россиянам в мессенджерах, представляясь соседями
26 февраля, 02:34
