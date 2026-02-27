Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "МТС Защитник".

"Злоумышленники все чаще присылают фишинговые файлы для получения доступа к личной информации и устройствам россиян", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, мошенники применяют новый метод в различных сложных схемах с двумя и более звонками, чаще всего связанных якобы с тестированием новых сервисов, работой ЖКХ и обращениями в государственные структуры.

Так, злоумышленники начинают общаться с жертвой по телефону, выстраивая доверительные отношения. Затем мошенники присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Как только пользователь открывает такой файл, на устройство загружается вредоносное ПО, через которое злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке, уведомлениям от банков и кодам подтверждения.

Чтобы обезопасить себя от таких мошеннических методов, никогда нельзя скачивать файлы от незнакомцев, добавили аналитики.

"Официальные представители компаний или государственных структур никогда не присылают какие-либо приложения или документы во время телефонного разговора", - подчеркнули они.