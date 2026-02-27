Рейтинг@Mail.ru
Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 27.02.2026 (обновлено: 09:14 28.02.2026)
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077346956.html
Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем, считает эксперт
Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2026
Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем, считает эксперт
Лишение ряда приднестровских чиновников молдавского гражданства было нацелено на срыв встречи представителей Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-27T17:45:00+03:00
2026-02-28T09:14:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
майя санду
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2077346956.jpg?1772259274
https://ria.ru/20260228/moldaviya-2077326074.html
https://ria.ru/20260226/zaharova-2076940031.html
https://ria.ru/20260224/moldavija-2076489313.html
кишинев
молдавия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, майя санду, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Майя Санду, ОБСЕ
Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем, считает эксперт

Шорников: Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Лишение ряда приднестровских чиновников молдавского гражданства было нацелено на срыв встречи представителей Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Президент Молдавии Майя Санду 25 февраля подписала указ о лишении гражданства девяти приднестровских депутатов и чиновников. Среди тех, кто лишен гражданства Молдавии, оказались депутаты Верховного совета ПМР Игорь Буга, Вадим Кравчук, Олег Леонтьев, Вадим Левицкий, экс-депутат Виктор Гузун, нынешний председатель приднестровского ЦИК Станислав Касап и его заместитель Елена Городецкая, экс-глава МВД Руслан Мова, экс-заместитель министра юстиции Владислав Жук.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Школьников в Молдавии учат, что Гитлер придумывал величайшие военные планы
03:14
Шорников напомнил, что двадцать шестого февраля в офисе ОБСЕ в Тирасполе состоялась первая после длительной паузы встреча переговорщиков от Приднестровья и Молдавии - главы министерства иностранных ПМР Виталия Игнатьева и вице-премьера Молдавии Валериу Киверя.
"Эти два события вряд ли возможно рассматривать без взаимной увязки. Похоже, Кишинев так пытался усилить свои переговорные позиции перед встречей. Надеялись ли молдавские власти этим добавить конструктива переговорам? Вряд ли. Скорее провоцировали приднестровскую сторону на эксцессы, которые могли бы сорвать встречу политических представителей Сторон. Не получилось, встреча состоялась", - сказал Шорников.
Однако, он полагает, что подходы Кишинева к Приднестровью явно будут ужесточаться.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки
26 февраля, 17:13
"Вице-премьер Валерий Киверь перед встречей пообещал отменить "льготы" приднестровским предприятиям, которыми они, якобы, пользуются с 2000-х годов. На самом деле Кишинев лишает Приднестровье еще одного элемента внешней торговли, право на которую было зафиксировано при участии международных посредников еще в 1997 году", - отметил эксперт.
По его мнению, экономическая блокада Приднестровья будет усиливаться давлением Молдавии и в гуманитарной сфере. "Вероятное возобновление диалога с Кишиневом можно воспринимать как понижение шансов на вооруженную эскалацию конфликта, но оно явно не сулит Тирасполю ничего хорошего в контексте защиты интересов приднестровцев", - подчеркнул Шорников.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины.
Территория газового хранилища - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия почти полностью опустошила хранилища газа
24 февраля, 18:46
 
В миреКишиневМолдавияТираспольМайя СандуОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала