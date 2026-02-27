Кишинев пытается сорвать переговоры с Тирасполем, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Лишение ряда приднестровских чиновников молдавского гражданства было нацелено на срыв встречи представителей Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Президент Молдавии Майя Санду 25 февраля подписала указ о лишении гражданства девяти приднестровских депутатов и чиновников. Среди тех, кто лишен гражданства Молдавии, оказались депутаты Верховного совета ПМР Игорь Буга, Вадим Кравчук, Олег Леонтьев, Вадим Левицкий, экс-депутат Виктор Гузун, нынешний председатель приднестровского ЦИК Станислав Касап и его заместитель Елена Городецкая, экс-глава МВД Руслан Мова, экс-заместитель министра юстиции Владислав Жук.

Шорников напомнил, что двадцать шестого февраля в офисе ОБСЕ Тирасполе состоялась первая после длительной паузы встреча переговорщиков от Приднестровья и Молдавии - главы министерства иностранных ПМР Виталия Игнатьева и вице-премьера Молдавии Валериу Киверя.

"Эти два события вряд ли возможно рассматривать без взаимной увязки. Похоже, Кишинев так пытался усилить свои переговорные позиции перед встречей. Надеялись ли молдавские власти этим добавить конструктива переговорам? Вряд ли. Скорее провоцировали приднестровскую сторону на эксцессы, которые могли бы сорвать встречу политических представителей Сторон. Не получилось, встреча состоялась", - сказал Шорников.

Однако, он полагает, что подходы Кишинева к Приднестровью явно будут ужесточаться.

"Вице-премьер Валерий Киверь перед встречей пообещал отменить "льготы" приднестровским предприятиям, которыми они, якобы, пользуются с 2000-х годов. На самом деле Кишинев лишает Приднестровье еще одного элемента внешней торговли, право на которую было зафиксировано при участии международных посредников еще в 1997 году", - отметил эксперт.

По его мнению, экономическая блокада Приднестровья будет усиливаться давлением Молдавии и в гуманитарной сфере. "Вероятное возобновление диалога с Кишиневом можно воспринимать как понижение шансов на вооруженную эскалацию конфликта, но оно явно не сулит Тирасполю ничего хорошего в контексте защиты интересов приднестровцев", - подчеркнул Шорников.