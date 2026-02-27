Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США

КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Молдавские власти пошли на очередную провальную сделку, обязавшись закупать американский газ, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер.
"Министр (энергетики Дорин) Жунгиету вернулся из США с очередной провальной сделкой — обязательством покупать американский СПГ под громкие лозунги об "энергетической безопасности" и "доступных ценах". Последнее особенно абсурдно: американский газ с доставкой через полмира априори не может быть дешевым. Нам снова предлагают поверить в экономическое чудо и "энергонезависимость" в рассрочку", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
Политик напомнила, что от выгодных и проверенных поставок из России власти отказались, сознательно пожертвовав благополучием молдавского народа. "И экономика здесь явно не главный аргумент. Решение политическое, а расплачиваются за него граждане", - пояснила она.
Таубер отметила, что при этом отношения с США после многочисленных скандалов с растратой грантов и неэффективной политикой президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" уже далеки от "стратегического партнерства". "Выходит, страна платит по завышенным счетам, не получая взамен ни реальных гарантий, ни экономических дивидендов. Стоит ли нам ждать деталей новых контрактов или их снова объявляют "коммерческой тайной" — вопрос риторический. Сколько стоили прошлые закупки "демократического газа", людям толком так и не рассказали", - подчеркнула она.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
