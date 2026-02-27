Рейтинг@Mail.ru
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077095322.html
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США - РИА Новости, 27.02.2026
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США
Молдавские власти пошли на очередную провальную сделку, обязавшись закупать американский газ, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:33:00+03:00
2026-02-27T11:33:00+03:00
в мире
молдавия
сша
кишинев
марина таубер
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_0:31:2047:1182_1920x0_80_0_0_8e28c700ef79f5356fc03af9615c78d0.jpg
https://ria.ru/20260213/moldaviya-2074113641.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068054125.html
молдавия
сша
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_448:0:2024:1182_1920x0_80_0_0_ea9721009b9cb0b620333eeab2cac930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, США, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США

Таубер назвала сделку Молдавии с США по закупкам СПГ провальной

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Молдавские власти пошли на очередную провальную сделку, обязавшись закупать американский газ, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер.
"Министр (энергетики Дорин) Жунгиету вернулся из США с очередной провальной сделкой — обязательством покупать американский СПГ под громкие лозунги об "энергетической безопасности" и "доступных ценах". Последнее особенно абсурдно: американский газ с доставкой через полмира априори не может быть дешевым. Нам снова предлагают поверить в экономическое чудо и "энергонезависимость" в рассрочку", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Молдавия оказалась перед выбором между ЕС и США, считает Филат
13 февраля, 11:27
Политик напомнила, что от выгодных и проверенных поставок из России власти отказались, сознательно пожертвовав благополучием молдавского народа. "И экономика здесь явно не главный аргумент. Решение политическое, а расплачиваются за него граждане", - пояснила она.
Таубер отметила, что при этом отношения с США после многочисленных скандалов с растратой грантов и неэффективной политикой президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" уже далеки от "стратегического партнерства". "Выходит, страна платит по завышенным счетам, не получая взамен ни реальных гарантий, ни экономических дивидендов. Стоит ли нам ждать деталей новых контрактов или их снова объявляют "коммерческой тайной" — вопрос риторический. Сколько стоили прошлые закупки "демократического газа", людям толком так и не рассказали", - подчеркнула она.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США не считают Молдавию ценным партнером, считает политолог
15 января, 14:00
 
В миреМолдавияСШАКишиневМарина ТауберМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала