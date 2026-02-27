Украинского чемпиона мира по шашкам насильно мобилизовали в штурмовики ВСУ

https://ria.ru/20260227/mobilizatsiya-2077069013.html
Украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в ряды ВСУ и отправили в штурмовики, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на депутата Верховной... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в ряды ВСУ и отправили в штурмовики, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.
"Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты пишут, что Аникеев был схвачен патрулем военкомата и принудительно доставлен в распределительный центр. По их данным, международная федерация шашек уже направила обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой допустить Аникеева к ближайшим турнирам.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.