Украинского чемпиона мира по шашкам насильно мобилизовали в штурмовики ВСУ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в ряды ВСУ и отправили в штурмовики, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

"Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Украинские журналисты пишут, что Аникеев был схвачен патрулем военкомата и принудительно доставлен в распределительный центр. По их данным, международная федерация шашек уже направила обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой допустить Аникеева к ближайшим турнирам.