Украинского чемпиона мира по шашкам насильно мобилизовали в штурмовики ВСУ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
10:25 27.02.2026
Украинского чемпиона мира по шашкам насильно мобилизовали в штурмовики ВСУ
Украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в ряды ВСУ и отправили в штурмовики, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на депутата Верховной... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026
1920
1920
true
Украинского чемпиона мира по шашкам насильно мобилизовали в штурмовики ВСУ

Украинского чемпиона мира по шашкам Аникеева насильно отправили в штурмовики ВСУ

© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в ряды ВСУ и отправили в штурмовики, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.
"Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты пишут, что Аникеев был схвачен патрулем военкомата и принудительно доставлен в распределительный центр. По их данным, международная федерация шашек уже направила обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой допустить Аникеева к ближайшим турнирам.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Денис Шелихов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Не хочу под утилизацию": спортсмены бросают все и бегут с Украины
11 сентября 2024, 17:00
 
