Мишин рассказал, чем зарубежные фигуристы отличаются от российских
Фигурное катание
 
15:46 27.02.2026
Мишин рассказал, чем зарубежные фигуристы отличаются от российских
Лидеры мирового фигурного катания работают на льду в другой манере, нежели лучшие российские спортсмены, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей...
алексей мишин
Фигурное катание, Спорт, Алексей Мишин
Мишин рассказал, чем зарубежные фигуристы отличаются от российских

Мишин: зарубежные фигуристы отличаются от российских техникой скольжения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Лидеры мирового фигурного катания работают на льду в другой манере, нежели лучшие российские спортсмены, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей Мишин.
"Сильнейшие зарубежные фигуристы катаются по-другому, нежели лучшие российские, - сказал Мишин. – Нельзя говорить, лучше или хуже, просто по-другому. У нас делается акцент на содержание программ. От постановок до костюмов все направлено на восприятие зрителями. Наши зарубежные соперники больше обращают внимание на взаимоотношения конька со льдом".
России за последние годы придумали новые интереснейшие форматы, но изоляция никогда не приводит к хорошим результатам, - подчеркнул Мишин. – Я за то, чтобы отечественное фигурное катание было интегрировано в мировое".
