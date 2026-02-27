https://ria.ru/20260227/miroshnik-2077050053.html
Мирошник обвинил ВСУ в попытках ухудшить качество жизни жителей Белгорода
ВСУ атаками по Белгороду стремятся максимально ухудшить качество жизни жителей города, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 27.02.2026
