Мирошник обвинил ВСУ в попытках ухудшить качество жизни жителей Белгорода
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 27.02.2026
Мирошник обвинил ВСУ в попытках ухудшить качество жизни жителей Белгорода
Мирошник обвинил ВСУ в попытках ухудшить качество жизни жителей Белгорода
2026-02-27T08:55:00+03:00
2026-02-27T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
белгород
россия
белгород, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник обвинил ВСУ в попытках ухудшить качество жизни жителей Белгорода

Мирошник: ВСУ пытаются максимально ухудшить качество жизни жителей Белгорода

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРазрушенная стена торгового центра в Белгороде
Разрушенная стена торгового центра в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Разрушенная стена торгового центра в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ атаками по Белгороду стремятся максимально ухудшить качество жизни жителей города, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В течение последних недель нацисты методично пытаются наносить целенаправленные удары по гражданской энергетике Белгорода и прилегающих территорий. Нацисты атакуют исключительно гражданские объекты стремясь максимально ухудшить качество жизни местных жителей, лишив их света и воды", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
