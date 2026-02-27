https://ria.ru/20260227/minvody-2077188957.html
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод - РИА Новости, 27.02.2026
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод
В Ставропольском крае планируют довести пригородную электричку до аэропорта в Минеральных водах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:23:00+03:00
2026-02-27T15:23:00+03:00
2026-02-27T15:23:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
минеральные воды
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075053589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a357be8f19c1df0df2c0cc4c312886e1.jpg
https://ria.ru/20251211/uchastnik-2061341713.html
ставропольский край
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075053589_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_6465991c60b24f8dcdca6b63107a5cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, минеральные воды, ржд
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Минеральные Воды, РЖД
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод
Владимиров: планируется довести пригородную электричку до аэропорта Минвод
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Ставропольском крае планируют довести пригородную электричку до аэропорта в Минеральных водах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Об этом он рассказал в пятницу на региональной неделе Ставропольского края.
"Идем к решению, чтобы довести электричку до аэропорта в Минеральных водах. Проект есть, ведем переговоры с РЖД, и в любом случае мы этот проект сегодня запустим", – сказал губернатор.
Он также добавил, что за 2025 год было перевезено на пригородных электричках почти 125 миллионов человек. Объемы будут расти и дальше. Также Владимиров добавил, что к 2027-2028 году необходимо наращивать число международных перевозок в аэропорту.
Он также упомянул про увеличивающийся номерной фонд для отдыхающих в регионе.
"Мы прирастаем номерным фондом всего где-то 2 тысячи номеров в год. Также примерно видим сегодня, что 60-80 миллиардов рублей в год нам привозят туристы", – заключил губернатор.