Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Ставропольском крае планируют довести пригородную электричку до аэропорта в Минеральных водах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом он рассказал в пятницу на региональной неделе Ставропольского края.

"Идем к решению, чтобы довести электричку до аэропорта в Минеральных водах. Проект есть, ведем переговоры с РЖД, и в любом случае мы этот проект сегодня запустим", – сказал губернатор.

Он также добавил, что за 2025 год было перевезено на пригородных электричках почти 125 миллионов человек. Объемы будут расти и дальше. Также Владимиров добавил, что к 2027-2028 году необходимо наращивать число международных перевозок в аэропорту.

Он также упомянул про увеличивающийся номерной фонд для отдыхающих в регионе.