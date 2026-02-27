Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод
Ставропольский край
Ставропольский край
 
15:23 27.02.2026
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод - РИА Новости, 27.02.2026
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод
В Ставропольском крае планируют довести пригородную электричку до аэропорта в Минеральных водах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.02.2026
ставропольский край, владимир владимиров, минеральные воды, ржд
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Минеральные Воды, РЖД
Владимиров: планируем довести электричку до аэропорта Минвод

Владимиров: планируется довести пригородную электричку до аэропорта Минвод

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Ставропольском крае планируют довести пригородную электричку до аэропорта в Минеральных водах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Об этом он рассказал в пятницу на региональной неделе Ставропольского края.
"Идем к решению, чтобы довести электричку до аэропорта в Минеральных водах. Проект есть, ведем переговоры с РЖД, и в любом случае мы этот проект сегодня запустим", – сказал губернатор.
Он также добавил, что за 2025 год было перевезено на пригородных электричках почти 125 миллионов человек. Объемы будут расти и дальше. Также Владимиров добавил, что к 2027-2028 году необходимо наращивать число международных перевозок в аэропорту.
Он также упомянул про увеличивающийся номерной фонд для отдыхающих в регионе.
"Мы прирастаем номерным фондом всего где-то 2 тысячи номеров в год. Также примерно видим сегодня, что 60-80 миллиардов рублей в год нам привозят туристы", – заключил губернатор.
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Минеральные Воды, РЖД
 
 
